Η ένταση στη Μέση Ανατολή βρέθηκε στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Πρωθυπουργού του Πακιστάν και της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, με βασικό θέμα τις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που φιλοξενήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ.

Η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι εξέφρασε τον «σεβασμό» της για τον διαμεσολαβητικό ρόλο του Πακιστάν, επισημαίνοντας τη σημασία της αποκλιμάκωσης της έντασης. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν κρίσιμο κόμβο για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη επίτευξης μιας άμεσης και συνολικής συμφωνίας, με στόχο τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός και την προστασία των διεθνών ενεργειακών οδών.

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν εξέφρασε την πρόθεση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με την Ιαπωνία, σημειώνοντας ότι η Τακαΐτσι επανέλαβε την πλήρη υποστήριξη του Τόκιο στην ειρηνευτική διαδικασία και τη σημασία της για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.