Το Σχέδιο για την Ουρκανία συζήτησαν σήμερα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ, μαζί με την Πρωθυπουργό Μελόνι. Και σίγουρα, συζητήσαμε για την κατάσταση, το Σχέδιο των 28 σημείων και ορισμένες εξελίξεις για το ειρηνευτικό σχέδιο εδώ στο Γιοχάνεσμπουργκ», δήλωσε στο AFP, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας στο περιθώριο της Συνόδου της G20 όπου συμμετείχαν οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ απάντησε στο τηλέφωνο στις 05.00 το πρωί της Κυριακής στις ΗΠΑ, γεγονός που δείχνει πως εργάζεται νυχθημερόν για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ