Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι μίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αλλά και για τις εξελίξεις όσον αφορά το Ιράν.

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών κράτησε μία ώρα και 15 λεπτά.

«Ήταν μια καλή συζήτηση, όχι όμως μια συζήτηση που θα οδηγήσει σε άμεση ειρήνη» ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.

I just finished speaking, by telephone, with President Vladimir Putin, of Russia. The call lasted approximately one hour and 15 minutes. We discussed the attack on Russia’s docked airplanes, by Ukraine, and also various other attacks that have been taking place by both sides. It…

