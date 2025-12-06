Μακρά και «ουσιαστική» τηλεφωνική συνομιλία με τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και με τον Τζάρεντ Κούσνερ, είχε το Σάββατο ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μακρύ και ουσιαστικό τηλεφώνημα με τον Γουίτκοφ»

«Μόλις είχα ένα μακρύ και ουσιαστικό τηλεφώνημα με τον Στιν Γουίτκοφ και το Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ συμμετείχαν ο Αντρίι Χνάτοφ και ο Ρουστέμ Ουμέροφ», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, με ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είμαι ευγνώμων για μια πολύ εστιασμένη, εποικοδομητική συζήτηση. Καλύψαμε πολλές πτυχές και περάσαμε από βασικά σημεία που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τον τερματισμό της αιματοχυσίας και να εξαλείψουν την απειλή μιας νέας ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας, καθώς και τον κίνδυνο να μην τηρήσει η Ρωσία τις υποσχέσεις της, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν» επεσήμανε.

«Συνεργασία με τις ΗΠΑ για ειρήνη»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε ότι «Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να εργάζεται με καλή πίστη με την αμερικανική πλευρά για να επιτευχθεί πραγματικά ειρήνη. Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και τις μορφές συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες», ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. «Τώρα περιμένω την έκθεση των Ρουστέμ Ουμέροφ και του στρατηγού Χνάτοφ», πρόσθεσε.

Δείτε την ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι