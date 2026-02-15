Τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, εν όψει του επόμενου κύκλου διαπραγματεύσεων μεταξύ της Μόσχας, του Κιέβου και της Ουάσινγκτον, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, δήλωσε ότι είχε το βράδυ του Σαββάτου ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου

«Είχα μια συνομιλία με τους απεσταλμένους του Προέδρου Τραμπ, @SteveWitkoff και @JaredKushner, πριν από τις τριμερείς συναντήσεις στη Γενεύη. Ελπίζουμε ότι οι συναντήσεις θα είναι πραγματικά παραγωγικές.

Συζητήσαμε επίσης ορισμένες εξελίξεις μετά τις συναντήσεις στο Αμπού Ντάμπι. Δεν μπορούν να μοιραστούν όλα τα θέματα μέσω τηλεφώνου και η διαπραγματευτική μας ομάδα θα παρουσιάσει τη θέση της Ουκρανίας την επόμενη εβδομάδα. Μίλησα επίσης για τη συνάντησή μας με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Αμερική διατηρεί σταθερά μια εποικοδομητική προσέγγιση και είναι έτοιμη να βοηθήσει στην προστασία ζωών.

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ, την ομάδα του και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών για την υποστήριξή τους».