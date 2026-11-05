Συναγερμός σήμανε στις αρχές αεροπορικής ασφάλειας έπειτα από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας σε πτήση της Aegean Airlines, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μιλάνο.

Το επιβατικό αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, όπου ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα σχετικά πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και ασφαλείας. Οι τοπικές αρχές και οι ειδικές δυνάμεις του αεροδρομίου ανέλαβαν τους απαραίτητους ελέγχους στο αεροσκάφος, τους επιβάτες και τις αποσκευές.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA απειλή για βόμβα δέχτηκε και δεύτερη πτήση της Aegean από Αθήνα για Βιέννη και μία πτήση της Ryanair από το Πόρτο της Πορτογαλίας. Και τα δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό τους, παρά τους συναγερμούς για πιθανή ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε ένα γενικευμένο μπαράζ απειλών για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εκδηλώθηκε στους ευρωπαϊκούς αιθέρες, καθώς αντίστοιχα περιστατικά κινητοποίησαν τις αρχές σε πτήσεις προς τη Ρώμη (από Δουβλίνο και Ελσίνκι), καθώς και σε αεροδρόμια της Βουλγαρίας και του Βελγίου.

Aναγκαστική προσγείωση σε αεροπορική βάση της Γαλλίας

Η αρχή έγινε με την απειλή για τοποθέτηση βόμβας σε πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο – Ρώμη. Το αεροσκάφος, ένα Airbus A320, με 151 επιβάτες και 6 μέλη πλήρωμα, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προχωρήσει σε έκτακτη προσγείωση στην αεροπορική βάση του Εβρέ, στη Γαλλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού παρακολουθεί τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο, ακολουθώντας αυστηρά τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης τρομοκρατικών απειλών. Εκπρόσωπος δήλωσε αργότερα ότι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες για την προέλευση του απειλητικού μηνύματος. Στο σημείο της προσγείωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έλεγχοι από εξειδικευμένα κλιμάκια προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η απειλή ήταν πραγματική ή επρόκειτο για φάρσα.

Η γαλλική εφημερίδα leparisien γράφει ότι το σήμα εμφάνισε τον κωδικό «Squawk 7700», που εκπέμπεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την πτήση, το οποίο συνίσταται σε αίτημα για άμεση βοήθεια από τους πιλότους.

Η πτήση EI402, που εκτελείται από την Aer Lingus, είχε αρχικά προγραμματιστεί να φτάσει στην ιταλική πρωτεύουσα και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο γύρω στις 10:30 π.μ. αλλά χρειάστηκε να κάνει στροφή πάνω από το Παρίσι και να προσγειωθεί εκτάκτως στην γαλλική αεροπορική βάση του Εβρέ.

Αναγκαστικές προσγειώσεις σε Βέλγιο και Βουλγαρία

Στη Βουλγαρία, τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα επίσημες κρατικές πηγές, μετέδωσαν ότι τρία αεροσκάφη υποχρεώθηκαν σε αναγκαστικές προσγειώσεις ύστερα από απειλητικά μηνύματα για ύπαρξη βόμβας, ενεργοποιώντας αμέσως τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας και εκκένωσης.

Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε και στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών στο Βέλγιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας Le Soir, επιβατικό αεροπλάνο πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση έπειτα από αναφορά για ύποπτο περιστατικό, με τις επίγειες δυνάμεις ασφαλείας να τίθενται άμεσα σε ετοιμότητα.

Συνοδεία μαχητικών σε πτήση της Finnair προς τη Ρώμη

Παράλληλα, έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της εταιρείας Finnair που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ελσίνκι με προορισμό τη Ρώμη. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας, απογειώθηκαν άμεσα μαχητικά αεροσκάφη της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία συνόδευσαν το επιβατικό αεροσκάφος μέχρι την ασφαλή προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας Finnair επιβεβαίωσε το συμβάν, δηλώνοντας ότι πράγματι υπήρξε απειλή για βόμβα στην πτήση προς τη Ρώμη, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά χωρίς να κινδυνεύσουν οι επιβάτες ή το πλήρωμα.

Απειλή υπήρξε όμως σύμφωνα με ανακοίνωση της Finnair και σε δεύτερη πτήση την οποία εκτελούσε η εταιρεία Jettime από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη. Και σε αυτή την περίπτωση το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και με ασφάλεια στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Συναγερμός και στην Πράγα

Νωρίτερα, τέσσερα αεροσκάφη με προορισμό την Πράγα δέχτηκαν και αυτά απειλές για βόμβα. Η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε στο X ότι θεωρεί ως «χαμηλή» την αξιοπιστία των απειλών, παρόλα αυτά διευκρίνισε πως δεν υποβαθμίζει την απειλή και «έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα με τον ελάχιστο αντίκτυπο στους επιβάτες και τη λειτουργία του αεροδρομίου».

Φόβοι για υβριδικό πόλεμο

Οι ευρωπαϊκές αρχές ασφαλείας εξετάζουν με προσοχή όλα τα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά κακόβουλων φαρσών ή για συντονισμένη ενέργεια παραπλάνησης των αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία 24ωρα έχουν αναφερθεί ανάλογες περιπτώσεις, με αεροσκάφη που δέχτηκαν αντίστοιχες απειλές και έκαναν αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμια της Ευρώπης. Ειδικότερα, την Τρίτη, συναγερμός για βόμβα οδήγησε επιβατικό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο, να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στην Πολωνία, ενώ τρεις ακόμα απειλές οδήγησαν σε ελέγχους ή εκτροπές πτήσεων από το Μάντσεστερ, την Κοπεγχάγη και το Ισραήλ.

Επίσης, την Τρίτη αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι της Σύρου έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε κρουαζιερόπλοιο, χωρίς ωστόσο να βρεθεί εντέλει κάτι. Εως τώρα δεν είναι σαφές εάν οι απειλές συνδέονται μεταξύ τους.

Παρότι κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, τα περιστατικά εντείνουν τις ανησυχίες στην Ευρώπη για υβριδικές απειλές κατά υποδομών, εν μέσω των αυξημένων εντάσεων ασφαλείας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.