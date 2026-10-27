Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διπλωματική πρωτοβουλία προχώρησαν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, πραγματοποιώντας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρόκειται για την πρώτη απευθείας επαφή Ευρωπαίων ηγετών που στηρίζουν ενεργά το Κίεβο με το Κρεμλίνο, μετά τις συνομιλίες του Εμμανουέλ Μακρόν τον περασμένο Ιούλιο.

Ενώ ο Στουμπ έκανε λόγο για «ειλικρινή και ουσιώδη» διάλογο για την ασφάλεια της Ευρώπης, ο Πούτιν έθεσε ως απόλυτο όρο για την ειρήνη τα ρωσικά συμφέροντα, την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημερώθηκε άμεσα για τα αποτελέσματα της συνομιλίας.

Η πρωτοβουλία του Ελσίνκι και του Όσλο: «Ο τερματισμός απαιτεί απευθείας συζητήσεις»

Τη στιγμή που η πλειονότητα των ηγετών της Δυτικής Ευρώπης διατηρεί αυστηρή γραμμή περιορισμού των επαφών με τη Μόσχα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η κοινή πρωτοβουλία των δύο σκανδιναβικών χωρών σηματοδοτεί μια ουσιαστική διπλωματική μεταβολή.

Την πραγματοποίηση της επικοινωνίας γνωστοποίησε επίσημα το γραφείο του Φινλανδού Προέδρου. Ο Αλεξάντερ Στουμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία «ειλικρινή και ουσιώδη», υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική διάσταση της κρίσης:

«Είμαστε γειτονικές χώρες με τη Ρωσία. Η έκβαση αυτού του πολέμου θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη δική μας ασφάλεια, αλλά και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί απευθείας συζητήσεις».

@Alexstubb and I had a good phone call with President @ZelenskyyUA, we discussed our call earlier today with President Putin. Norway and Finland will continue our support to Ukraine, and the efforts to ensure a just and lasting peace — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) October 27, 2026

Norwegian PM @jonasgahrstore and I had a good phone call with @ZelenskyyUa . We discussed our prior call with President Putin. Finland and Norway will continue to support Ukraine, and the efforts to find a just and lasting peace. — Alexander Stubb (@alexstubb) October 27, 2026

Η απάντηση Πούτιν και η στάση του Κρεμλίνου

Από την πλευρά της ρωσικής ηγεσίας, η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε την επικοινωνία, αποτυπώνοντας τις αδιαπραγμάτευτες γραμμές της Μόσχας.

Ο Ρώσος Πρόεδρος ξεκαθάρισε στους δύο ηγέτες:

«Η επίτευξη μιας δίκαιης και μακροχρόνιας ειρήνης είναι δυνατή μόνο με την πλήρη και άνευ όρων συνεκτίμηση των νόμιμων συμφερόντων της Ρωσίας».

Παράλληλα, ο Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολίασε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πλέον τη Νορβηγία και τη Φινλανδία ως νέους συμμετέχοντες στις διεθνείς προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η Μόσχα θα εξετάσει «αν μπορούν να επιτύχουν κάτι τέτοιο».

📞 On Oct 27, President #Putin had a telephone conversation with @alexstubb & @jonasgahrstore at their initiative. Vladimir Putin stressed that a lasting peace in Ukraine can only be achieved if Russia’s legitimate interests are fully taken into account. https://t.co/zoojX49XAb https://t.co/PafyY2bFa0 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 27, 2026

Άμεση ενημέρωση στον Ζελένσκι και το διπλωματικό παρασκήνιο

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής συνδιαλλαγής με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, οι ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας επικοινώνησαν απευθείας με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Spoke with President of Finland @alexstubb and Prime Minister of Norway @jonasgahrstore following their call today with the Russian leader and as a continuation of our discussions in Oslo with representatives of America, Europe, and NATO. I am grateful for the detailed briefing and for their active support for our diplomacy and the peace efforts we are pursuing together with all our partners. Alex and Jonas made it clear to the Russian leader that real de-escalatory steps are needed regarding our energy and infrastructure. We discussed preparations for the trilateral meeting planned for November at the team level – Ukrainian, American, and Russian. Finland and Norway, as countries that border Russia, have a particular interest in sound and reliable security arrangements. We also discussed various formats for our engagement with partners in Europe that could be useful in further supporting diplomacy, our defense, and our shared security. There must be peace, de-escalation is needed, and Russia must stop dragging out the war. I thank everyone who stands with Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 27, 2026

Η τηλεφωνική αυτή γέφυρα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εντατικών διπλωματικών διεργασιών:

Η σ υνάντηση του Όσλο (20 Οκτωβρίου): Στουμπ και Στέρε είχαν υποδεχθεί στη νορβηγική πρωτεύουσα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ. Εκεί συζητήθηκαν αναλυτικά οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, τα εδαφικά ζητήματα και η δυνατότητα επίτευξης επιμέρους συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός.

Η αποστολή στην Αγία Πετρούπολη (21 Οκτωβρίου): Μία μόλις ημέρα αργότερα, ο Στιβ Γουίτκοφ μετέβη στη Ρωσία και συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταφέροντας τις προτάσεις που είχαν επεξεργαστεί η ουκρανική, η ευρωπαϊκή και η αμερικανική πλευρά.

Το ορόσημο του Νοεμβρίου: Μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο, το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει τη διάθεση της Μόσχας να επιστρέψει στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την αιγίδα και μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών εντός του προσεχούς Νοεμβρίου.

Η κίνηση των Στουμπ και Στέρε συνιστά την πρώτη άμεση διαβούλευση Ευρωπαίων ηγετών του δυτικού μπλοκ με τον Ρώσο Πρόεδρο μετά το καλοκαίρι του 2025, επισφραγίζοντας την επιτάχυνση των παρασκηνιακών πρωτοβουλιών για την αναζήτηση διεξόδου από τον πόλεμο.