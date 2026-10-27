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Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διπλωματική πρωτοβουλία προχώρησαν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, πραγματοποιώντας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρόκειται για την πρώτη απευθείας επαφή Ευρωπαίων ηγετών που στηρίζουν ενεργά το Κίεβο με το Κρεμλίνο, μετά τις συνομιλίες του Εμμανουέλ Μακρόν τον περασμένο Ιούλιο.

Ενώ ο Στουμπ έκανε λόγο για «ειλικρινή και ουσιώδη» διάλογο για την ασφάλεια της Ευρώπης, ο Πούτιν έθεσε ως απόλυτο όρο για την ειρήνη τα ρωσικά συμφέροντα, την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημερώθηκε άμεσα για τα αποτελέσματα της συνομιλίας.

Η πρωτοβουλία του Ελσίνκι και του Όσλο: «Ο τερματισμός απαιτεί απευθείας συζητήσεις»

Τη στιγμή που η πλειονότητα των ηγετών της Δυτικής Ευρώπης διατηρεί αυστηρή γραμμή περιορισμού των επαφών με τη Μόσχα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η κοινή πρωτοβουλία των δύο σκανδιναβικών χωρών σηματοδοτεί μια ουσιαστική διπλωματική μεταβολή.

Την πραγματοποίηση της επικοινωνίας γνωστοποίησε επίσημα το γραφείο του Φινλανδού Προέδρου. Ο Αλεξάντερ Στουμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία «ειλικρινή και ουσιώδη», υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική διάσταση της κρίσης:

«Είμαστε γειτονικές χώρες με τη Ρωσία. Η έκβαση αυτού του πολέμου θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη δική μας ασφάλεια, αλλά και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί απευθείας συζητήσεις».

Η απάντηση Πούτιν και η στάση του Κρεμλίνου

Από την πλευρά της ρωσικής ηγεσίας, η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε την επικοινωνία, αποτυπώνοντας τις αδιαπραγμάτευτες γραμμές της Μόσχας.

Ο Ρώσος Πρόεδρος ξεκαθάρισε στους δύο ηγέτες:

«Η επίτευξη μιας δίκαιης και μακροχρόνιας ειρήνης είναι δυνατή μόνο με την πλήρη και άνευ όρων συνεκτίμηση των νόμιμων συμφερόντων της Ρωσίας».

Παράλληλα, ο Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολίασε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πλέον τη Νορβηγία και τη Φινλανδία ως νέους συμμετέχοντες στις διεθνείς προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η Μόσχα θα εξετάσει «αν μπορούν να επιτύχουν κάτι τέτοιο».

Άμεση ενημέρωση στον Ζελένσκι και το διπλωματικό παρασκήνιο

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής συνδιαλλαγής με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, οι ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας επικοινώνησαν απευθείας με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η τηλεφωνική αυτή γέφυρα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εντατικών διπλωματικών διεργασιών:

  • Η συνάντηση του Όσλο (20 Οκτωβρίου): Στουμπ και Στέρε είχαν υποδεχθεί στη νορβηγική πρωτεύουσα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ. Εκεί συζητήθηκαν αναλυτικά οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, τα εδαφικά ζητήματα και η δυνατότητα επίτευξης επιμέρους συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός.

  • Η αποστολή στην Αγία Πετρούπολη (21 Οκτωβρίου): Μία μόλις ημέρα αργότερα, ο Στιβ Γουίτκοφ μετέβη στη Ρωσία και συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταφέροντας τις προτάσεις που είχαν επεξεργαστεί η ουκρανική, η ευρωπαϊκή και η αμερικανική πλευρά.

  • Το ορόσημο του Νοεμβρίου: Μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο, το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει τη διάθεση της Μόσχας να επιστρέψει στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την αιγίδα και μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών εντός του προσεχούς Νοεμβρίου.

Η κίνηση των Στουμπ και Στέρε συνιστά την πρώτη άμεση διαβούλευση Ευρωπαίων ηγετών του δυτικού μπλοκ με τον Ρώσο Πρόεδρο μετά το καλοκαίρι του 2025, επισφραγίζοντας την επιτάχυνση των παρασκηνιακών πρωτοβουλιών για την αναζήτηση διεξόδου από τον πόλεμο.

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