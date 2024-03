Τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον ρωσικό λαό απηύθυνε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, στον απόηχο της πολύνεκρης επίθεσης σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν καταδίκασε μια «βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση», ενώ ευχαρίστησε τις υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και τις ειδικές υπηρεσίες για τις προσπάθειές τους και κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους την 24η Μαρτίου.

⚡️ Putin accuses Ukraine of preparing escape route for terrorists

Putin said that all four direct performers of the terrorist attack at Crocus City Hall had been found. They tried to escape, moving towards Ukraine, where, according to preliminary data, a “window” for them to… pic.twitter.com/Dlon5FKWDf

— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2024

