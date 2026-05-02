Ένα βίντεο που δημοσίευσε ένας τηλεοπτικός σταθμός του Λιβάνου, στο οποίο οι ηγέτες και οι μαχητές της Χεζμπολάχ παρουσιάζονται ως χαρακτήρες από το παιχνίδι «Angry Birds», προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οργάνωσης.

Το βίντεο, το οποίο δημοσίευσε το κανάλι LBCI την Παρασκευή, δείχνει τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ ν’ απευθύνεται προς τους μαχητές της οργάνωσης, οι οποίοι όπως και ο Κασέμ, απεικονίζονται όλοι ως πουλιά από το Angry Birds. Μάλιστα, πολεμούν τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος παρουσιάζεται ως τα γουρούνια στο δημοφιλές παιχνίδι.

«Αυτό το βίντεο περιέχει προσβολές που υποβαθμίζουν την πολιτική συζήτηση σε αηδιαστικό επίπεδο», σχολίασε η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, σε ανακοίνωση του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε «κάθε προσβλητική επίθεση εναντίον των ηγετών των χριστιανικών και μουσουλμανικών θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και εναντίον πνευματικών προσωπικοτήτων στον Λίβανο».

Απηύθυνε επίσης «έκκληση προς όλους να απέχουν από προσωπικές προσβολές ιδίως υπό τις τρέχουσες συνθήκες που βρίσκεται η χώρα, που απαιτούν ισχυρή εθνική αλληλεγγύη».