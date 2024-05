Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες έχει γίνει Viral, που παρουσιάζει μια παρουσιάστρια της Αμερικανικής τηλεόρασης να καταπίνει on air μία μύγα, την ώρα που εκφωνεί το δελτίο ειδήσεων. Και το κάνει χωρίς καν να μορφάσει…

Όπως αναφέρει αμερικανικό δημοσίευμα, απτόητη η Vanessa Welch φαίνεται να καταπίνει το έντομο δείχνοντας απίστευτη δύναμη στη διάρκεια αυτού του δυσάρεστου και απρόοπτου συμβάντος. Οι ακόλουθοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θαύμασαν την ικανότητά της να παραμείνει συγκεντρωμένη στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης. «Αυτός είναι επαγγελματισμός », έγραψε ένας ακόλουθος. «Ούτε καν μπερδεύτηκε. Κορυφαίος επαγγελματισμός», τόνισε ένας άλλος. Υπήρξαν και κάποιοι που ζήτησαν από το κανάλι να της κάνει αύξηση……

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

⚡️🫶 News anchor on Boston25

Vanessa Welch swallowed a fly that flew into her mouth, but continued to talk as if nothing had happened.👏👏👏👏 pic.twitter.com/BNQJvhX284

— 🌕Nikita_X 🫶 (@Mister_Nikita_X) May 29, 2024