Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο απερχόμενος γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, απηύθυνε σήμερα ένα επείγον διαδικτυακό μήνυμα προς το προσωπικό του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, προειδοποιώντας ότι «η ελευθερία του Τύπου δέχεται πίεση» και καλώντας τους εργαζομένους να υπερασπιστούν με σθένος τη δημοσιογραφία τους.

Η παρέμβασή του έρχεται μόλις λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κινηθεί νομικά κατά του BBC με αγωγή αξιών 1 δισ. δολαρίων, κατηγορώντας το για «παραπλανητική επεξεργασία» ομιλίας του σε ντοκιμαντέρ για τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου 2021.

Στο μήνυμά του ο Ντέιβι μίλησε ευθέως για «εργαλειοποίηση της ενημέρωσης» και τόνισε ότι «αυτή η αφήγηση δεν θα καθοριστεί από τους εχθρούς μας — είναι δική μας, μας ανήκει», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι έχουν γίνει λάθη, τα οποία όμως πρέπει να αντιμετωπιστούν «με διαφάνεια και αποφασιστικότητα».

Η ρητορική του ήταν σαφής: το BBC πρέπει να σταθεί όρθιο και να υπερασπιστεί την ανεξάρτητη δημοσιογραφία εν μέσω εξωτερικών πιέσεων.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, Αλεχάντρο Μπρίτο, υπερασπίστηκε την αγωγή ως πράξη «όχι για προσωπικό όφελος αλλά για το δημόσιο συμφέρον», απαιτώντας από το BBC «πλήρη επανόρθωση, δημόσια συγγνώμη και οικονομική αποζημίωση».

Η ανακοίνωση Τραμπ πυροδότησε πολιτική θύελλα στη Βρετανία: συντηρητικοί πολιτικοί και σχολιαστές ζητούν συγγνώμη από τον πρώην πρόεδρο, ενώ στο εσωτερικό του BBC το κλίμα είναι τεταμένο, με εργαζόμενους και δημοσιογράφους να εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός «επικίνδυνου προηγούμενου» που θα αποδυναμώσει την ικανότητα των μέσων να ελέγχουν την εξουσία.

Το επεισόδιο επαναφέρει στο επίκεντρο τον δύσκολο συμβιβασμό ανάμεσα στην ευθύνη της δημοσιογραφίας για ακρίβεια και την πίεση που ασκούν νομικές αξιώσεις και πολιτικές αντιδράσεις — και η αντίδραση του Τιμ Ντέιβι δείχνει ότι το BBC επιλέγει τη ρητορική της άμυνας πριν από τη νομική μάχη.

Με πληροφορίες από: The Guardian