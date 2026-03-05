Από την Ουάσινγκτον μέχρι την Ουκρανία και την Ταϊβάν, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν εξαντλεί τα αποθέματα εξελιγμένων οπλικών συστημάτων που προστατεύουν τις αμερικανικές βάσεις, τα πλοία και τους συμμάχους σε όλο τον κόσμο από πυραυλικές επιθέσεις, αναφέρει με εκτενές του δημοσίευμα το Αμερικανικό περιοδικό TIME.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αναγνωρίσει το πρόβλημα, υποβαθμίζοντας παράλληλα τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Τις ημέρες που ακολούθησαν ένα κύμα στρατιωτικών επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το οποίο σκότωσε τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και αποδυνάμωσε τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το Ιράν ανταπέδωσε με επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων που στόχευαν το Ισραήλ, αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή και αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Για να αμυνθούν, οι αμερικανικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους έχουν αναπτύξει πολύπλοκα και ακριβά συστήματα που εκτοξεύουν πυραύλους εναντίον εισερχόμενων υπερηχητικών κεφαλών, ένα τεχνικό κατόρθωμα που συχνά παρομοιάζεται με το να χτυπήσεις μια σφαίρα με μια άλλη σφαίρα.

Οι άμυνες ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικές στο να εμποδίζουν τις περισσότερες ιρανικές ομοβροντίες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ωστόσο, ορισμένες κατάφεραν να περάσουν. Οι ιρανικές αντεπιθέσεις έχουν σκοτώσει έξι Αμερικανούς στρατιωτικούς από το Σάββατο.

Ωστόσο, η εξάντληση αυτών των οπλικών συστημάτων έχει επιπτώσεις πέρα από το άμεσο θέατρο πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αναλυτές και νομοθέτες ανησυχούν ότι η ξαφνική μείωση των αμυντικών όπλων καθιστά πιο δύσκολη την αξιόπιστη προβολή της ισχύος των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία στην Ουκρανία και απέναντι στην Κίνα στον Ειρηνικό.

«Ανησυχώ βαθιά για την Ουκρανία», λέει στο TIME ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ, Δημοκρατικός από το Κονέκτικατ, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας. «Ακριβώς ως θέμα κοινής λογικής, οι πόροι και οι προμήθειές μας είναι περιορισμένοι και νομίζω ότι, κάποια στιγμή, θα δυσκολευτούμε να πούμε στην Ουκρανία τι μπορούμε να της προσφέρουμε».

Ερωτήματα σχετικά με το θέμα των αποθεμάτων όπλων των ΗΠΑ τέθηκαν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ και μελών του Κογκρέσου την Τρίτη, σύμφωνα με αρκετούς γερουσιαστές που ήταν παρόντες.

«Καταλαβαίνουμε ότι ένας μακρύς πόλεμος και η ένταση των μαχών θα επηρεάσουν την ποσότητα του εξοπλισμού αεράμυνας που θα λάβουμε», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με την εφημερίδα The Kyiv Independent. «Όλοι καταλαβαίνουν ότι τα σωστά όπλα είναι η σανίδα σωτηρίας μας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Τραμπ αναγνώρισε τις ανησυχίες σχετικά με την εξάντληση των αποθεμάτων όπλων τη Δευτέρα, γράφοντας στο Truth Social ότι τα αποθέματα πυρομαχικών «δεν ήταν ποτέ υψηλότερα ή καλύτερα». Είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν «μια σχεδόν απεριόριστη προσφορά αυτών των όπλων».

Οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται «για πάντα» και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα εφόδια. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Στο υψηλότερο επίπεδο έχουμε μια καλή προσφορά, αλλά δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε».

Ερωτηθείσα από το TIME για περαιτέρω διευκρινίσεις, η γραμματέας Τύπου Karoline Leavitt δήλωσε την Τετάρτη: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν υπεραρκετές δυνατότητες όχι μόνο για να εκτελέσουν με επιτυχία την Επιχείρηση Epic Fury, αλλά και για να προχωρήσουν πολύ περισσότερο. Και έχουμε αποθέματα όπλων σε μέρη που πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο δεν γνωρίζουν καν».

Ενώ επέμενε ότι το απόθεμα πυρομαχικών της χώρας είναι άφθονο, η Λίβιτ απέδωσε την ευθύνη για τυχόν πιθανά προβλήματα στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και στον χειρισμό του στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Δυστυχώς, είχαμε έναν πολύ ηλίθιο και ανίκανο ηγέτη σε αυτόν τον Λευκό Οίκο για τέσσερα χρόνια, που έδωσε πολλά από τα καλύτερα όπλα μας δωρεάν σε μια άλλη χώρα, πολύ μακρινή, με το όνομα Ουκρανία», είπε η Λίβιτ.

Ο Ράιαν Μπρόμπστ, ειδικός στη βιομηχανική βάση των ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, επεσήμανε το αμυντικό σύστημα THAAD (Terminal High Altitude Area Defense System) του αμερικανικού στρατού ως κρίσιμο για την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων τις τελευταίες ημέρες. Είπε ότι το σύστημα THAAD είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αποτροπή πιθανών κινεζικών επιθέσεων σε αμερικανικές θέσεις στην Ασία.

«Η κύρια ανησυχία μου δεν είναι ότι δεν έχουμε αρκετά πυρομαχικά για να διεξαγάγουμε αυτή τη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά για την επόμενη μέρα και για το πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε την Κίνα», δήλωσε ο Μπρόμπστ.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στα αμερικανικά όπλα την Τετάρτη, καθώς συζήτησε μερικά από τα πιο «εξαιρετικά» οπλικά συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί τις πρώτες ημέρες του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων αεράμυνας Patriot. «Το απόθεμά μας σε αυτούς, καθώς και σε Patriot, παραμένει εξαιρετικά ισχυρό», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο. «Η αεράμυνά μας και αυτή των συμμάχων μας διαθέτει άφθονο περιθώριο».

Ο Μαρκ Μοντγκόμερι, ένας απόστρατος υποναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, λέει ότι οι διαφαινόμενες ελλείψεις πυρομαχικών είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων κυβερνήσεων. «Κάναμε οριακές έως ελάχιστες αγορές κάθε χρόνο και ελπίζαμε να μην μας πιάσουν στον ύπνο — και τελικά αυτό συνέβη», λέει.

Όταν οι ΗΠΑ αύξησαν τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία για να αποκρούσουν την εισβολή της Ρωσίας, μείωσαν τα υπάρχοντα αποθέματα και δεν αύξησαν τις δαπάνες για τη βιομηχανική παραγωγή αρκετά ώστε να καλυφθεί το κενό, λέει η Κάθριν Τόμπσον, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου στην αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ, η οποία τώρα είναι εμπειρογνώμονας άμυνας στο Ινστιτούτο Cato. Όταν ο Μπάιντεν και το Κογκρέσο ενέκριναν μαζικές αποστολές όπλων στην Ουκρανία, αυτά τα νομοσχέδια ξεπέρασαν ένα προηγούμενο όριο 100 εκατομμυρίων δολαρίων για επιδρομές σε αμερικανικά αποθέματα με σκοπό τη μεταφορά όπλων σε συμμάχους, λέει η Τόμπσον. «Για να είμαστε δίκαιοι με την κυβέρνηση Τραμπ, κληρονόμησαν αυτό το πρόβλημα από μαζικές μειώσεις των αμερικανικών αποθεμάτων», λέει.

Το τεράστιο πακέτο εσωτερικής πολιτικής που υπέγραψε ο Τραμπ το περασμένο καλοκαίρι περιελάμβανε περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια για δαπάνες στον τομέα της στρατιωτικής και εθνικής άμυνας.

Ωστόσο, αυτή η χρηματοδότηση δεν προοριζόταν για την αύξηση των προμηθειών πυραύλων THAAD ή Patriot για χρήση στο εξωτερικό, λέει η Τόμπσον.

Η διέξοδος από αυτό το πρόβλημα, λέει ο Μπρόμπστ, είναι η αγορά περισσότερων πυρομαχικών και η υποβολή πολυετών παραγγελιών που δημιουργούν κίνητρο για τους κατασκευαστές να επενδύσουν στην επέκταση των εγκαταστάσεων παραγωγής.

«Η βασική αιτία αυτής της έλλειψης είναι το γεγονός ότι οι διαδοχικές κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να προμηθευτούν τον απαραίτητο αριθμό αναχαιτιστικών πυραύλων για πολλά χρόνια. Αυτό οδήγησε σε επιβράδυνση ή ακόμη και κλείσιμο των γραμμών παραγωγής».

Το Πεντάγωνο έχει λάβει ορισμένα μέτρα για την αύξηση της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής συμφωνίας-πλαισίου με τη Lockheed Martin τον Ιανουάριο για τον τετραπλασιασμό της παραγωγής THAAD τα επόμενα επτά χρόνια, από 96 σε 400 αναχαιτιστικά ετησίως.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης πρόσφατα σχέδια συνεργασίας με την αμυντική εταιρεία L3 Harris για την αύξηση της παραγωγής κρίσιμων συστημάτων πρόωσης για τέτοιους πυραύλους. Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες θα χρειαστούν χρόνο για να έχουν αντίκτυπο.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με στελέχη του αμυντικού κλάδου αργότερα αυτή την εβδομάδα, με βασικό θέμα τις ανησυχίες για τα αποθέματα όπλων.

«Αυτό συμβαίνει όταν ο Πρόεδρος και το Κογκρέσο αίρουν εκούσια τους περιορισμούς στα αμερικανικά αποθέματα», λέει η Τόμπσον. «Αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε γίνει και αυτές είναι οι συνέπειες».