Το Αμερικανικό περιοδικό TIME είναι πασίγνωστο για τα εμβληματικά εξώφυλλά του, τα οποία αν μπορούμε να δανειστούμε το κινεζικό ρητό «μία εικόνα χίλιες λέξεις», ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτό από τις πρώτες στιγμές της κυκλοφορίας του

Στο νέο εξώφυλλο του το ΤΙΜΕ, παίρνει το προεκλογικό σλόγκαν του «τραμπισμού» με τα κατακόκκινα καπέλα που φέρουν επάνω τους το σύνθημα MAGA (Make America Great Again – Κάνε την Αμερική Μεγάλη Ξανά).

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για μια αναφορά-αφιέρωμα στον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά για μία πολιτική καταγγελία εναντίον του για τις όσες επεμβάσεις ανά τον πλανήτη έχει κάνει μέχρι τώρα.

Το TIME λοιπόν πήρε τα καπέλα τύπου MAGA αλλάζοντας το όνομα της Αμερικής με τα ονόματα χωρών όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί στρατιωτικά. Μια εικόνα που συνοψίζει την κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου στην επανεκλεγμένη του θητεία.

Το εξώφυλλο συνοδεύεται από τον τίτλο «Trump’s War» (σ.σ. οι πόλεμοι του Τραμπ), τονίζοντας τη στροφή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σε μιλιταριστικά μονοπάτια.

Παρά τις υποσχέσεις του να τερματίσει τους πολέμους και ζητώντας παράλληλα μετά μανίας να του δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ έχει πραγματοποιήσει στρατιωτικές επεμβάσεις επιχειρήσεις σε 8 χώρες, τρεις από τις οποίες δεν είχαν προηγουμένως δεχτεί άμεσες επιθέσεις από τις ΗΠΑ. Αριθμός που, σύμφωνα με το ίδιο το περιοδικό, δεν έχει προηγούμενο στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία για τον ίδιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Μόνο το 2025, οι αεροπορικές επιδρομές που ενέκρινε ο Αμερικανός πρόεδρος ξεπερνούν σε αριθμό αυτές του Τζο Μπάιντεν του σε τέσσερα χρόνια.

Οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον περιοχών που ελέγχονται από τους Χούτι στη Υεμένη, ναυτικές επιχειρήσεις κατά πλοίων της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, με αποτέλεσμα πάνω από εκατό νεκρούς.

Η κλιμάκωση με το Ιράν, μέσω της επιχείρησης “Operation Epic Fury”, προκάλεσε τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και υψηλόβαθμων αξιωματούχων, ενώ τα πλήγματα προκάλεσαν και σημαντικές ζημιές σε αστικές περιοχές. Η απάντηση του Ιράν περιελάμβανε επιθέσεις με πυραύλους και drones σε αμερικανικές βάσεις και συμμάχους στην περιοχή, με αποτέλεσμα και θανάτους Αμερικανών στρατιωτών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να συμμετάσχει στην επιλογή νέας ηγεσίας στο Ιράν, επιδιώκοντας την εγκατάσταση μιας κυβέρνησης-μαριονέτας, ενώ οι ΗΠΑ εμπλέκονται παράλληλα σε επιχειρήσεις στον Ισημερινό και παρακολουθούν την κατάσταση απειλώντας την Κούβα. Το άρθρο του Time τονίζει ότι η στροφή του Τραμπ σε πολεμική δράση επηρεάζει τόσο την εσωτερική ασφάλεια των ΗΠΑ όσο και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές.

Ως τώρα οι στρατιωτικές επιθέσεις και οι απειλές Τραμπ περιλαμβάνουν τις εξής χώρες:

Υεμένη

Ο Τραμπ διέταξε εκτεταμένη εκστρατεία αεροπορικών επιθέσεων κατά των περιοχών που ελέγχονται από τους Χούτι, προκαλώντας μεγάλες απώλειες και ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Βενεζουέλα

Ναυτικές επιχειρήσεις στοχεύουν πλοία που θεωρούνταν ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών. Παράλληλα, υπέγραψε την επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, με αποτέλεσμα πάνω από εκατό νεκρούς και μεταφορά του στη Νέα Υόρκη για δίκη. Ιράν

Η επιχείρηση Operation Epic Fury είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Οι αντιδράσεις του Ιράν περιελάμβαναν επιθέσεις με πυραύλους και drones σε αμερικανικές βάσεις και σε περιοχές συμμάχων, προκαλώντας θανάτους Αμερικανών στρατιωτών. Ισημερινός και Νιγηρία

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν κοινές επιχειρήσεις κατά τρομοκρατικών οργανώσεων, ενισχύοντας την στρατιωτική παρουσία τους στην περιοχή. Συρία και Εκουαδόρ

Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ ενισχύθηκε μέσω στοχευμένων επιχειρήσεων που περιλάμβαναν αεροπορικά πλήγματα και στρατιωτικές συμβουλές σε τοπικές δυνάμεις. Σομαλία

Οι επιχειρήσεις στοχεύουν στη σταθεροποίηση περιοχών που ελέγχονται από εξτρεμιστικές ομάδες, με αυξανόμενη χρήση drones και ειδικών δυνάμεων. Κούβα

Ο Τραμπ έχει ζητήσει από τους συμβούλους του να εξετάσουν σενάρια που θα μπορούσαν να τερματίσουν την εξηντάχρονη κομμουνιστική διακυβέρνηση του νησιού, εν μέσω στρατιωτικών ασκήσεων που πραγματοποιούνται από το καθεστώς Δίαζ–Κανέλ.

Κριτική μέσα και έξω από τις ΗΠΑ

Το TIME υπογραμμίζει ότι η αλλαγή αυτή (σ.σ. από μια προεκλογική ρητορική κατά των «συγκρούσεων» σε μια ενεργή στρατιωτική επιτεθικότητα), έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμα και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο. Η ιδέα ότι ο πρόεδρος επενδύει σε έναν συνεχή «στρατιωτικό παρεμβατισμό», έχει δυσαρεστήσει τμήματα των υποστηρικτών του που ανέμεναν μια πιο «εσωστρεφή» ή «ειρηνική» προσέγγιση.

Παράλληλα, μια πρόσφατη δημοσκόπηση που επίσης δημοσίευσε το ΤΙΜΕ, δείχνει ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν εγκρίνει τις επιθέσεις που διέταξε ο Τραμπ εναντίον του Ιράν, ένα στοιχείο που αποτυπώνει μια αυξανόμενη δυσφορία στην κοινή γνώμη.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία, καθώς η ένταση στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και στη Λατινική Αμερική έχει αυξήσει την αστάθεια, δημιουργώντας προκλήσεις στην παγκόσμια ασφάλεια, την ενέργεια και την οικονομία.

Η πλειοψηφία των Αμερικανών αποδοκιμάζει τις επιθέσεις που διέταξε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις.

Μόνο το 27% των Αμερικανών ενέκρινε τον βομβαρδισμό του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ το 43% τον αποδοκίμασε, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο, πριν από την είδηση ​​ότι έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων. Και δεν είναι η μόνη δημοσκόπηση.

Μια έρευνα του CBS που διεξήχθη τη Δευτέρα 2/3 και την Τρίτη 3/3, διαπίστωσε ότι περισσότερο από το 60% των σχεδόν 1.400 Αμερικανών ενηλίκων που ερωτήθηκαν δεν πιστεύουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει μια σαφή εξήγηση για τους στόχους των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο ρόλος του Νετανιάχου

Ο δρόμος προς τον πόλεμο με το Ιράν άνοιξε μετά από δύο συναντήσεις, με διαφορά ενός έτους, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2025, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία.

Καθισμένος σε ένα μακρύ τραπέζι στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Νετανιάχου ξεκίνησε με μια επίμονη υπενθύμιση, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που ήταν παρόντες: το Ιράν, σημείωσε, είχε σχεδιάσει να δολοφονήσει τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Αξιωματούχοι της επιβολής του νόμου αποκάλυψαν ότι είχαν αποτρέψει αυτό που περιέγραψαν ως δύο ιρανικά σχέδια για τη δολοφονία του Τραμπ, ενώ η Τεχεράνη αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Ο Τραμπ, που ανέκαθεν συνέδεε τη γεωπολιτική με τα προσωπικά του «παράπονα» εναντίον όποιου δεν τον υποστηρίζει, θεωρούσε την κληρική ηγεσία του Ιράν έναν μοναδικό αντίπαλο.

Όταν το TIME τον ρώτησε σε συνέντευξη τον Νοέμβριο του 2024 για την προοπτική πολέμου με το Ιράν, δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο: «Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί», είπε.

Νιώθοντας ότι υπήρχε άνοιγμα, ο Νετανιάχου είπε: «Κοίτα, Ντόναλντ», σκύβοντας προς τον Πρόεδρο, «αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί τρέχουν μπροστά». Σταμάτησε και τον κοίταξε επίμονα. «Δεν μπορείς να έχεις ένα πυρηνικό Ιράν υπό την ηγεσία σου».

Αλλά ο Τραμπ δεν ήταν έτοιμος να δώσει το πράσινο φως για μια ισραηλινή επίθεση. Ήθελε πρώτα μια διπλωματική προσπάθεια και ανέθεσε στον μακροχρόνιο φίλο του, τον κατασκευαστή ακινήτων Στιβ Γουίτκοφ, να διερευνήσει μια λύση. Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατέληξαν σε ένα πλαίσιο 60 ημερών για να ελέγξουν εάν μια συμφωνία ήταν βιώσιμη. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η προθεσμία ήταν στρατηγική. Όταν το Ιράν την ξεπέρασε χωρίς παραχωρήσεις, υποστηρίζουν, ο σκεπτικισμός του Τραμπ σκλήρυνε. «Απέδειξε στον Τραμπ ότι δεν έχουμε κανέναν να μιλήσουμε», λέει ένας Ισραηλινός αξιωματούχος. «Ήταν ένα τέχνασμα».

Αφού ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε ότι το Ιράν είχε αποκρύψει πτυχές της πυρηνικής του ανάπτυξης κατά παράβαση προηγούμενων δεσμεύσεων, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες κοινοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο, υποτίθεται ότι έδειχναν ότι η Τεχεράνη προχωρούσε με αργούς ρυθμούς στις διαπραγματεύσεις, ενώ παράλληλα συναρμολογούσε κρυφά τα απαραίτητα εξαρτήματα για ένα όπλο.

Στις 13 Ιουνίου 2025, η Ιερουσαλήμ εξαπέλυσε ένα κύμα επιθέσεων που διέσπασαν την ιρανική αεράμυνα και διέκοψαν τις γραμμές εφοδιασμού. Ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε – και, όπως το έθεσε ένας από τους συμβούλους του, ήταν πρόθυμος να μην μείνει θεατής της ιστορίας.

Εσωτερική αποδοκιμασία από τους υποστηρικτές του

Η απότομη μεταστροφή του Τραμπ απέναντι στις ξένες επεμβάσεις δοκιμάζει τον συνασπισμό που τον έφερε πίσω στην εξουσία.

Ρωγμές έχουν εμφανιστεί στη δεξιά, με τους μακροχρόνιους συμμάχους να αμφισβητούν το εύρος και τον σκοπό της εκστρατείας, αναβιώνοντας την αντι-επεμβατική τάση που κάποτε καθόριζε το κίνημα MAGA. Ο Τάκερ Κάρλσον και η Μέγκιν Κέλι έχουν κατηγορήσει ο καθένας το Ισραήλ ότι έσερνε τις ΗΠΑ σε μια δυσάρεστη περιπέτεια στο εξωτερικό.

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, κάποτε από τις πιο σταθερές συμμάχους του Τραμπ, αλλά τώρα μια ολοένα και πιο έντονη επικριτής, τον κατηγόρησε ότι προέδωσε το κίνημα. «Αυτό δεν είναι αυτό που νομίζαμε ότι έπρεπε να είναι το MAGA», έγραψε στο X. «Ντροπή!»

Άλλοι επικριτές έχουν υποστηρίξει ότι ο πόλεμος μπορεί να μοιάζει με μια κατάσταση του ύφους: «κοιτάτε αλλού», για έναν Πρόεδρο που αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά αποδοχής, το σκάνδαλο Έπστιν και οικονομική ανησυχία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.