Η Βρετανία αναμένεται να ηγηθεί διεθνούς πρωτοβουλίας για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times.

Συγκεκριμένα το Βασιλικό Ναυτικό αναμένεται να τεθεί επικεφαλής της λεγόμενης «Συμμαχίας Ορμούζ», με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο αυτό, το Λονδίνο σχεδιάζει την αποστολή πλοίων εκκαθάρισης ναρκών, σε συνεργασία με το νατυικό των ΗΠΑ και της Γαλλία, με ορισμένα από τα μέσα να είναι και αυτόνομα, σύμφωνα με Βρετανούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, η Βρετανία φέρεται να έχει προτείνει τη φιλοξενία διεθνούς συνόδου με τη συμμετοχή άνω των 30 χωρών που έχουν υπογράψει κοινή δήλωση για την ανάληψη «κατάλληλων ενεργειών» με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας, όπως μεταδίδει το Politico.