Επίσημη αναγνώριση για το παλαιστινιακό κράτος ετοιμάζει ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τους Times Λονδίνου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Στάρμερ σχεδιάζει να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη πριν προχωρήσουν στην ίδια κίνηση αρκετές χώρες, με πρώτη τη Γαλλία, στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, εν μέσω της ανησυχίας που εντείνεται διεθνώς για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα.

Οι Times αναφέρουν ότι ο Στάρμερ δέχεται τεράστιες πιέσεις από το εσωτερικό του Εργατικού κόμματος για να κάνει την κίνηση αυτή, αλλά θα το αναβάλει μέχρι να αναχωρήσει ο Τραμπ, ώστε το θέμα να μην κυριαρχήσει στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη.

Οι ΗΠΑ αντιτίθενται έντονα σε μια αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, υποστηρίζοντας ότι θα λειτουργούσε ως επιβράβευση της Χαμάς.