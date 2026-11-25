Σε κλίμα αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, η ισραηλινή ηγεσία προχωρά στην άμεση σύγκληση των κορυφαίων οργάνων ασφαλείας της χώρας.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «The Times of Israel», επικαλούμενη ενημέρωση από γραφείο υπουργού της κυβέρνησης, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να συγκαλέσει το υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας την Πέμπτη το βράδυ.

Το παρασκήνιο της έκτακτης συνεδρίασης

Η εφημερίδα αναφέρει πως η συγκεκριμένη κίνηση της Ιερουσαλήμ δεν θεωρείται τυχαία, καθώς έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου πληθαίνουν οι πληροφορίες για εντατικές προετοιμασίες, τόσο από την πλευρά του Ισραήλ όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενόψει ενός ενδεχόμενου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν.

Τα αρμόδια επιτελεία φαίνεται να αξιολογούν διαρκώς τα επιχειρησιακά δεδομένα, προετοιμάζοντας το έδαφος για κάθε πιθανό σενάριο εξέλιξης.

Οι φόβοι για αιφνιδιαστικό χτύπημα από την Τεχεράνη

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο της αυριανής σύσκεψης αναμένεται να βρεθεί και η αμυντική θωράκιση της χώρας. Σύμφωνα με τις ίδιες διαρροές, οι ισραηλινές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές προειδοποιήσεις που κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να επιχειρήσει να προλάβει τις εξελίξεις, εξαπολύοντας μια αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση εναντίον ισραηλινών στόχων.