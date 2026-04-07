Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και να νοσηλεύεται στην ιερή πόλη Κομ, χωρίς να είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του, σύμφωνα με εκτίμηση υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με τους The Times, διπλωματικό υπόμνημα που βασίζεται σε αμερικανικές και ισραηλινές πληροφορίες και έχει διανεμηθεί σε συμμάχους στον Κόλπο αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ — γιος του δολοφονημένου επί δεκαετίες ηγέτη Αλί Χαμενεΐ — είναι χωρίς τις αισθήσεις του και υποβάλλεται σε θεραπεία.

Το ίδιο υπόμνημα, που περιήλθε σε γνώση της εφημερίδας, αποκαλύπτει για πρώτη φορά την τοποθεσία του, επισημαίνοντας ότι η Κομ, περίπου 140 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, αποτελεί κεντρικό θρησκευτικό πυρήνα του σιιτικού Ισλάμ.