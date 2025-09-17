Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες βρήκε θερμή ανταπόκριση στο αμερικανικό Κογκρέσο, καθώς περισσότεροι από είκοσι βουλευτές κατέθεσαν δηλώσεις στα επίσημα πρακτικά, αναδεικνύοντας τη σημασία της πνευματικής του ηγεσίας και την προσήλωσή του στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη.

Την πρωτοβουλία για αυτήν την κίνηση, είχε ο Δημοκρατικός βουλευτής Νταν Γκόλντμαν από τη Νέα Υόρκη, η οποία είναι μια πολιτεία που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνοαμερικανική διασπορά.

Όπως επεσήμανε, η επίσκεψη του Πατριάρχη, δεν αφορά μόνο τους Ορθοδόξους χριστιανούς αλλά και όσους αναζητούν ηθική καθοδήγηση σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

Στα σχόλιά του, ο Γκόλντμαν θύμισε και τη βράβευση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Templeton Prize, ένα βραβείο που έχει απονεμηθεί σε προσωπικότητες παγκόσμιας ακτινοβολίας όπως η Μητέρα Τερέζα και ο Δαλάι Λάμα.

Υπογράμμισε, ότι ο Πατριάρχης έχει αναδειχθεί σε σύμβολο του διαθρησκειακού διαλόγου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ειρήνης, ιδιαίτερα σε σχέση με την κρίση στην Ουκρανία.

Αντίστοιχη έμφαση έδωσε και ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος μίλησε για μια «κληρονομιά πίστης, ειρήνης και αντοχής» που αποτυπώνεται στο πρόσωπο του Πατριάρχη.

Υπενθύμισε ότι οι χριστιανικές κοινότητες στην Τουρκία έχουν συρρικνωθεί δραματικά και κάλεσε το Κογκρέσο να εντείνει τις πιέσεις προς την ‘Αγκυρα για την αναγνώριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ανέδειξε το οικολογικό όραμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, το οποίο του χάρισε τον χαρακτηρισμό «Πράσινος Πατριάρχης» στις ΗΠΑ.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, είπε, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας είχε τονίσει ότι η καταστροφή της φύσης συνιστά αμαρτία, διακηρύσσοντας ότι ο κόσμος αποτελεί θείο δώρο και όχι ιδιοκτησία προς εκμετάλλευση.