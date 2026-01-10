Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ένταλμα σύλληψης εις βάρος του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τίμοθι Μπάσφιλντ, γνωστού στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του Ντάνι Κονκάνον στη σειρά «The West Wing», εξέδωσαν οι αστυνομικές Αρχές του Αλμπουκέρκι στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, στο πλαίσιο σοβαρής ποινικής υπόθεσης που αφορά καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Σύμφωνα με το ένταλμα, το οποίο εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE, ο 68χρονος αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με ανήλικο, καθώς και μία κατηγορία κακοποίησης παιδιού.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, οι καταγγελίες σχετίζονται με δύο ανήλικα αδέλφια, ηλικίας 11 ετών, τα οποία συμμετείχαν ως παιδικοί ηθοποιοί στη σειρά του FOX «The Cleaning Lady». Την περίοδο εκείνη, ο Μπάσφιλντ εργαζόταν στην παραγωγή ως σκηνοθέτης. Τα ονόματα των παιδιών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί για λόγους προστασίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους ανήλικους φέρεται να κατέθεσε ότι τα περιστατικά ξεκίνησαν όταν ήταν μόλις επτά ετών.

Η ποινική έρευνα ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2024, μετά από αναφορά γιατρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Νέου Μεξικού (UNMH), ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές για ευρήματα που παρέπεμπαν σε πιθανή σεξουαλική κακοποίηση. Οι γονείς των παιδιών κατέθεσαν ότι γνώρισαν τον Μπάσφιλντ στο πλατό της σειράς και ότι, σύμφωνα με το ένταλμα, ο σκηνοθέτης φέρεται να ανέπτυξε σταδιακά «στενότερη και πιο προσωπική σχέση» με τα παιδιά μετά την ένταξή του στην παραγωγή.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι ο Μπάσφιλντ φέρεται να ζητούσε από τα ανήλικα να τον αποκαλούν «Θείο Τιμ». Οι γονείς δήλωσαν επίσης ότι είχαν ακούσει στο παρελθόν φήμες για ανάρμοστη συμπεριφορά του απέναντι τόσο σε γυναίκες, όσο και σε ανηλίκους. Σύμφωνα με το ένταλμα, η μητέρα των παιδιών ρώτησε κάποια στιγμή τους γιους της αν κάποιος τους είχε αγγίξει με τρόπο που τους έκανε να αισθανθούν άβολα. Εκείνοι φέρεται να απάντησαν: «Εννοείς όπως ο Θείος Τιμ;».

Κατόπιν νομικής συμβουλής, οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο UNMH, όπου επαγγελματίες υγείας εκτίμησαν ότι τα παιδιά ενδέχεται να «είχαν υποστεί χειραγώγηση». Αρχικά, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπήρξε άμεση αναφορά σε σεξουαλική επαφή, ωστόσο τα παιδιά φέρονται να περιέγραψαν περιστατικά κατά τα οποία ο Μπάσφιλντ τα γαργαλούσε στην κοιλιά και στα πόδια.

Μεταγενέστερες καταθέσεις περιλαμβάνουν πιο σοβαρούς ισχυρισμούς για ανάρμοστο άγγιγμα σε χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2022 έως την άνοιξη του 2024. Σύμφωνα με το ένταλμα, ένας από τους ανήλικους έχει διαγνωστεί με μετατραυματικό στρες και αγχώδη διαταραχή, ενώ ο θεραπευτής του φέρεται να κατέγραψε συμπτώματα όπως εφιάλτες, έντονο φόβο και νυχτερινή ενούρηση. Το παιδί φέρεται επίσης να περιέγραψε επαναλαμβανόμενο άγγιγμα στα γεννητικά του όργανα.

Ο ίδιος ο Τίμοθι Μπάσφιλντ, σύμφωνα με τις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο, αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σεξουαλική πρόθεση. Υποστήριξε ότι τυχόν σωματική επαφή είχε «παιχνιδιάρικο χαρακτήρα» και γινόταν παρουσία άλλων ατόμων. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι είναι «πολύ πιθανό» να είχε σηκώσει ή γαργαλήσει τα παιδιά, λέγοντας πως στόχος του ήταν να δημιουργηθεί «ένα ευχάριστο και χαλαρό κλίμα» στο πλατό.

Στο ένταλμα γίνεται επίσης αναφορά σε εσωτερική έρευνα της Warner Bros., η οποία ξεκίνησε μετά από σχετική καταγγελία. Παράλληλα, περιλαμβάνεται μαρτυρία ατόμου της παραγωγής που φέρεται να είδε τον Μπάσφιλντ να φιλά ανήλικο στο πρόσωπο, σε χώρο κομμωτηρίου, τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι οι κατηγορίες συνιστούν ισχυρισμούς που θα αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη. Εκπρόσωποι του FOX και της Warner Bros., καθώς και ο ίδιος ο Τίμοθι Μπάσφιλντ και η σύζυγός του, ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ, δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αιτήματα για σχόλιο.