Ακόμη μια υπόθεση «Πελικό» είδε το φως της δημοσιότητας στην Γαλλία, προκαλώντας αποτροπιασμό σε ολόκληρη την κοινωνία.

Ένας Γάλλος Διευθυντής Τράπεζας βασάνιζε και βίαζε την σύντροφό του για επτά χρόνια. Από το 2015 ως το 2022, ο 51χρονος Guillaume Bucci εξέδιδε τη Laetitia R. σε σχεδόν 500 άνδρες, «φίλους, συναδέλφους και αγνώστους».

Τα βασανιστήριά του δεν σταμάτησαν ούτε μετά την γέννηση της κόρης του, από την 42χρονη.

Η αηδιαστική αυτή υπόθεση κακοποίησης δημοσιοποιήθηκε, αφού ο 51χρονος Guillaume Bucci καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για τα βασανιστήρια και τον βιασμό της Λετίσια Ρ., μιας 42χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία εμπνεύστηκε να καταγγείλει τα περιστατικά στυγνής βίας, από τη Ζιζέλ Πελικό, τη Γαλλίδα της οποίας ο σύζυγος την νάρκωνε και την «παραχωρούσε» σε αγνώστους για να την βιάσουν.

«Δεν πίστευα πως την πλήγωνα»

Ο τραπεζίτης παραδέχτηκε πολυάριθμες κακοποιητικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων του στραγγαλισμού, της κτηνοβασίας και της καύσης. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για «συναινετικά σεξουαλικά παιχνίδια», σύμφωνα με το Agence France-Presse (AFP). Κατέθεσε ότι η πρώην σύντροφός του συναινούσε και «δεν πίστευε ότι την πλήγωνε», παρά τα μηνύματα που τον έδειχναν να απειλεί ότι θα την σκότωνε αν δεν ακολουθούσε τις εντολές του.

Η Λετίσια κατέθεσε στη συνέχεια ότι ζούσε σε «συνεχή φόβο» κατά τη διάρκεια της σχέσης τους μεταξύ 2015 και 2022, λόγω κακοποίησης που «ήταν ωμή και καθαρή βία».

«Σιγά σιγά, ένιωθα σαν να πέθαινα μέσα μου. Με κάθε πρακτική που μου επιβαλλόταν, υπήρχε ένα κομμάτι του εαυτού μου που έσπαγε οριστικά», κατέθεσε με δάκρυα στα μάτια, σύμφωνα με την Telegraph.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

Ο Bucci της φέρθηκε σαν «σκλάβα» και «σιγά σιγά» την εξανάγκαζε να κοιμηθεί με άλλους άντρες, ξεκινώντας από την παραμονή των Χριστουγέννων του 2015 σε ένα πρατήριο καυσίμων σε αυτοκινητόδρομο, ενώ εκείνος άκουγε την σεξουαλική πράξη από το τηλέφωνο. «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε η άτυχη γυναίκα.

Την επόμενη ημέρα από την γέννηση της κόρης το 2017, ο τραπεζίτης την εξανάγκασε να βιαστεί από έναν οδηγό φορτηγού. Δεν είναι σαφές πόσα από τα τέσσερα παιδιά της ήταν με τον τραπεζίτη.

Σε αντίθεση με τον σύζυγο της Πέλικοτ, ο οποίος νάρκωνε τη γυναίκα του προτού δει αγνώστους να τη βιάζουν, ο Bucci κρατούσε νηφάλια τη 42χρονη επίτηδες. «Είπε ότι έπρεπε να συνειδητοποιήσω τι μου συνέβαινε», δήλωσε η Λετίσια στο ειδησεογραφικό πρόγραμμα «Sept à Huit» («Επτά έως Οκτώ») του TF1 πριν από τη δίκη. «Θυμάμαι τα πάντα».

Οι Εισαγγελείς ζήτησαν ισόβια καταδίκη για τον τραπεζίτη

Οι Εισαγγελείς είχαν ζητήσει την καταδίκη του σαδιστή σε ισόβια κάθειρξη, λόγω του «κινδύνου υποτροπής εναντίον άλλης γυναίκας», όταν θα αποφυλακιστεί. Δεν ήταν σαφές γιατί καταδικάστηκε μόνο σε 25 χρόνια φυλάκισης, με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Η Λετίσια είπε ότι η απόφασή της να δημοσιοποιήσει τις οδυνηρές εμπειρίες της, ήρθε από την Πέλικοτ, η οποία έγινε είδωλο όταν γνωστοποιήθηκε η αποκρουστική υπόθεση σεξουαλικού εγκλήματος που συγκλόνισε τη Γαλλία το 2024.

Σε αυτή την υπόθεση, ο σύζυγος της Πέλικοτ καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης, καθώς την νάρκωνε και την εξέδιδε σε εκατοντάδες ανθρώπους, για να την βιάζουν και να την κακοποιούν επανειλημμένα.

Πηγή: NYPost