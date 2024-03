Την απουσία «ελεύθερων και δίκαιων εκλογών» στη Ρωσία κατήγγειλε μέσω του Χ (πρώην Twitter), ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών κατήγγειλε «την παράνομη οργάνωση εκλογών στο ουκρανικό έδαφος, την απουσία επιλογής για τους ψηφοφόρους και την απουσία ανεξάρτητου ελέγχου (της εκλογικής διαδικασίας) από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη».

The polls have closed in Russia, following the illegal holding of elections on Ukrainian territory, a lack of choice for voters and no independent OSCE monitoring.

This is not what free and fair elections look like.

— David Cameron (@David_Cameron) March 17, 2024

