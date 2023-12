Φορώντας την αγαπημένη του γραβάτα ελληνικού οίκου μόδας που φέρει ελληνικές σημαίες συνάντησε ο Βασιλιάς Κάρολος τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για το Κλίμα κατά τη διάρκεια της COP28.

Οι δύο άνδρες που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στο Ντουμπάι είχαν ένα σύντομο τετ α τετ με τον μονάρχη της Βρετανίας να κάνει μια ξεκάθαρη δήλωση με την ενδυματολογική του επιλογή, λίγες μόνο ημέρες μετά την απόφαση του Βρετανού Πρωθυπουργού να ακυρώσει το ραντεβού με τον Έλληνα ομόλογό του, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Βασιλιάς Κάρολος επιλέγει συχνά στις επίσημες εμφανίσεις του τις γραβάτες του συγκεκριμένου οίκου, όπως έκανε και πρόσφατα όταν υποδέχτηκε τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας Γιόν Σουκ Γιεόλ στο Μπάκιγχαμ.

