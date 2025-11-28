Επιταχύνονται οι διαδικασίες για τη δρομολόγηση της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, όπως διαφάνηκε μετά και την επίσκεψη του Πάπα Λέοντος στην Κωνσταντινούπολη και τη συλλειτουργία του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Αμέσως μετά την ιστορική συνάντηση των δύο Προκαθημένων της Χριστιανοσύνης, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα επανέφερε το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Σχολής, υπενθυμίζοντας και τις δεσμεύσεις του Αμερικανού προέδρου προς το πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, όταν αυτός επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο.

Επισημαίνεται ότι οι δύο Προκαθήμενοι συνανέγνωσαν το Σύμβολο της Πίστεως στα αγγλικά. Πριν από 1700 χρόνια, κατά την 1η σύνοδο της Νικαίας, αυτή η από κοινού ανάγνωση θα γινόταν στα ελληνικά και τα λατινικά.

Δείτε τους δύο εκκλησιαστικούς ηγέτες να διαβάζουν μαζί το Σύμβολο της Πίστης

Επαναλειτουργία της Σχολής τον Σεπτέμβριο του 2026

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, προανήγγειλε την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σύμφωνε με όσα μετέδωσε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκάθαρη γραμμή σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μπάρακ ρωτούσε τι χρειάζεται προκειμένου οι ΗΠΑ να ωθήσουν τις συζητήσεις με την Τουρκία.

Ο Τομ Μπάρακ δήλωσε σχετικά:

«Όταν η Παναγιότητα επισκέφθηκε την Αμερική και τον πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο, έθιξε το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, το οποίο είναι υψίστης σημασίας τόσο για τον πρόεδρο Τραμπ όσο και για τον πρόεδρο Ερντογάν. Θέλαμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε την πρόοδο και να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, ώστε να διευκολύνουμε, να επιταχύνουμε, να στηρίξουμε τις συζητήσεις, με στόχο να οδηγηθούμε σε μια πιθανή επαναλειτουργία της Σχολής τον Σεπτέμβριο του 2026».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, είχε ρωτήσει: «Τι είναι η Χάλκη;».

Γνωρίζει το θέμα ο αντιπρόεδρος Βανς, είχε αναφέρει τότε ο father Alex Καρλούτσος, ο οποίος ήταν «παρών» στη συνάντηση, προσθέτοντας: «Κύριε πρόεδρε, έχω έρθει στο Οβάλ Γραφείο και έχω θέσει το θέμα στον πρόεδρο Μπους τον πρεσβύτερο, στον πρόεδρο Κλίντον, στον πρόεδρο Μπους τον νεότερο, στον πρόεδρο Ομπάμα και στον πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει επιλυθεί. Αν κάποιος μπορεί να το λύσει, είστε εσείς».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «όλοι αυτοί δεν μπόρεσαν, όμως εγώ θα το λύσω. Θα ήθελα να μου στείλετε μια επιστολή, για να τη στείλω στον πρόεδρο Ερντογάν».

Πηγή: ΣΚΑΪ