Την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαδικασία θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και στην αποτροπή μιας ευρύτερης κρίσης.

Σε ανακοίνωση του εκπροσώπου του, ο Γκουτέρες σημειώνει ότι οι συνομιλίες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση των περιφερειακών εντάσεων, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση του ΟΗΕ υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μέσω διαλόγου.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις χώρες της περιοχής που συνέβαλαν διπλωματικά στην επανεκκίνηση της διαδικασίας, καθώς και προς το Ομάν για τη φιλοξενία των συνομιλιών.

Ο ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι όλες οι διαφορές μπορούν και πρέπει να αντιμετωπίζονται ειρηνικά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.