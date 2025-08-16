Στα αγγλικά και με μειδίαμα ο Ρώσος πρόεδρος προσκάλεσε δημοσίως τον Αμερικανό ομόλογό του να δώσουν ραντεβού για την επόμενή τους συνάντηση στη Μόσχα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Next time in Moscow» είπε αιφνιδιάζοντας προς στιγμήν τον αμερικανό ομόλογό του, στην διάρκεια της κοινής εμφάνισής τους ενώπιον των δημοσιογράφων.
Αυτή η πρόταση του Πούτιν προκάλεσε τελικά μια διφορούμενη αντίδραση από τον Τραμπ.
«Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, θα δεχτώ λίγη κριτική γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ. «Αλλά μπορώ να το δω και να συμβαίνει».