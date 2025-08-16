Στα αγγλικά και με μειδίαμα ο Ρώσος πρόεδρος προσκάλεσε δημοσίως τον Αμερικανό ομόλογό του να δώσουν ραντεβού για την επόμενή τους συνάντηση στη Μόσχα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη la Repubblica (@larepubblica)

«Next time in Moscow» είπε αιφνιδιάζοντας προς στιγμήν τον αμερικανό ομόλογό του, στην διάρκεια της κοινής εμφάνισής τους ενώπιον των δημοσιογράφων.

Αυτή η πρόταση του Πούτιν προκάλεσε τελικά μια διφορούμενη αντίδραση από τον Τραμπ.

«Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, θα δεχτώ λίγη κριτική γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ. «Αλλά μπορώ να το δω και να συμβαίνει».