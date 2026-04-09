Οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα και θα διεξαχθούν στην Ουάσινγκτον, με στόχο την ενίσχυση της προσωρινής εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Associated Press.

Παράλληλα, δημοσιογράφος του ενημερωτικού ιστοτόπου Axios, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι η πρώτη αυτή συνάντηση μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων θα πραγματοποιηθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σημειώνεται ότι ο Λίβανος έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός πριν αρχίσουν οι συνομιλίες, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Εν τω μεταξύ, Λιβανέζος αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters είπε ότι οι συνομιλίες αυτές θα είναι διαφορετικές αλλά «στο ίδιο πρότυπο» με εκείνες που διεξάγονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο τόπος και ο χρόνος, όμως η Βηρυτός χρειάζεται τις ΗΠΑ ως μεσολαβήτριες και εγγυήτριες οποιασδήποτε συμφωνίας.