Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι προγραμματίζεται επικοινωνία μεταξύ των ηγετών του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για την πρώτη επαφή των δύο πλευρών έπειτα από περίπου 34 χρόνια, μια εξέλιξη που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει σημαντική μεταβολή στις μεταξύ τους διπλωματικές σχέσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως μια προσπάθεια «να δημιουργηθεί χώρος για ανάσα», εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία για τη συνάντηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Κατ’ αρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για νέα συνάντηση

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία ώστε να συναντηθούν, αλλά δεν έχουν αποφασίσει ακόμη για την ημερομηνία και τον τόπο της συνάντησης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Παράλληλα, ανώτερη ιρανική πηγή ασφαλείας αναφέρει στο λιβανέζικο μέσο Al Mayadeen – το οποίο είναι φιλικό προς τη Χεζμπολάχ – τα εξής: «Ύστερα από παρακολούθηση και πίεση από το Ιράν, θα εγκριθεί εκεχειρία στον Λίβανο από απόψε. Η διάρκεια της εκεχειρίας θα είναι μία εβδομάδα και θα παραταθεί μέχρι το τέλος της περιόδου εκεχειρίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Ωστόσο, έχουμε να κάνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως υποστηρικτή της κατοχής και ως το μέρος που είναι υπεύθυνο για τον περιορισμό του Νετανιάχου. Είναι πιθανό ο Νετανιάχου, ως παράγοντας αναστάτωσης, να κινηθεί ξανά για να υπονομεύσει αυτή τη συμφωνία», συνέχισε η πηγή.

Πάντως, ισραηλινές πηγές έχουν διαψεύσει το σενάριο να υπάρξει εκεχειρία με τον Λίβανο.

