Ζήτημα αλλαγής ηγεσίας στην Ουκρανία, θέτουν πλέον οι Αμερικανοί, μετά το πρωτοφανές φιάσκο κατά την συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

Σε εμφάνισή του στο CNN, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Μάικ Γουόλτς, είπε ότι υπάρχει «ανάγκη» για «έναν ηγέτη που μπορεί να διαπραγματευτεί μαζί μας, και τελικά να μπορεί να συνομιλήσει με τους Ρώσους και να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Αν γίνει φανερό ότι τα προσωπικά κίνητρα ή τα πολιτικά κίνητρα του Προέδρου Zelensky εμποδίζουν τον τερματισμό των μαχών στη χώρα του, τότε νομίζω ότι έχουμε ένα πραγματικό ζήτημα που πρέπει να δούμε».

Υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι άφησαν να πλανάται χθες Κυριακή η ιδέα ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ίσως αναγκαστεί να αποχωρήσει, αφήνοντας χώρο στις διαπραγματεύσεις για ειρήνευση στην Ουκρανία.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να επιτύχει ειρήνη και αυτή η οικονομική συμφωνία ήταν μέρος της. Αντίθετα, ο Πρόεδρος Ζελένσκι επέλεξε να μπει στο Οβάλ Γραφείο και να υποβαθμίσει τις αμερικανικές συνεισφορές στην υπεράσπιση της Ουκρανίας, καθώς και να φανεί ασεβής απέναντι στη χώρα μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν για να συνεχίσουν να απαιτούν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Μάικ Γουόλτς.

— Mike Waltz (@MikeWaltz47) February 28, 2025

