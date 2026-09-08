Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Αυστρία στο άκουσμα της τραγικής είδησης του θανάτου της Λουτσία Σίσιτς (Lucia Sisic). Η 22χρονη, η οποία το 2024 είχε στεφθεί «Μις Αυστρία», άφησε την τελευταία της πνοή τη Δευτέρα (7/9), σύμφωνα με επιβεβαίωση από στενό φιλικό πρόσωπο της οικογένειάς της.

Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, τον τίτλο ομορφιάς και το λαμπερό της χαμόγελο, η νεαρή κοπέλα έδινε τον δικό της, σιωπηλό αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή. Από τη μέρα που γεννήθηκε, είχε διαγνωστεί με μια σοβαρή συγγενή βλάβη σε καρδιακή βαλβίδα, μια πάθηση που την ανάγκασε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου επτά συνολικά φορές, με την τελευταία επέμβαση να πραγματοποιείται τον χειμώνα του 2025.

Το δράμα στα 13 της χρόνια

Η ζωή της Λουτσία σημαδεύτηκε από μια εξαιρετικά κρίσιμη περιπέτεια όταν ήταν μόλις 13 ετών. Κατά τη διάρκεια μιας από τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, υπέστη επιπλοκές που κατέστησαν αναγκαία την ανάνηψή της, ενώ το περιστατικό τής άφησε παράλυση στο αριστερό πόδι.

Χρειάστηκε να νοσηλευτεί για πέντε ολόκληρους μήνες και να υποβληθεί σε μια εξαντλητική περίοδο αποκατάστασης, μαθαίνοντας κυριολεκτικά να περπατά από το μηδέν. Αυτές οι τεράστιες αντιξοότητες, ωστόσο, δεν στάθηκαν ικανές να την κάνουν να εγκαταλείψει τους στόχους της, οδηγώντας την λίγα χρόνια μετά στην κορυφή των αυστριακών καλλιστείων.

Η συνειδητή επιλογή της σιωπής στα καλλιστεία

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στον διαγωνισμό «Μις Αυστρία», η 22χρονη επέλεξε συνειδητά να μην αναφέρει τίποτα για το σοβαρό πρόβλημα υγείας της. Όπως η ίδια είχε εξομολογηθεί αργότερα, πήρε αυτή την απόφαση επειδή διεκδικούσε να κριθεί επί ίσοις όροις, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο να προκαλέσει τον οίκτο της κριτικής επιτροπής ή να λάβει ευνοϊκή μεταχείριση λόγω της πάθησής της.