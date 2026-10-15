Έκκληση για ηρεμία απευθύνουν κυβερνητικά στελέχη την ώρα που η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα παραμένει έκρυθμη.

Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους των Τιράνων, οι διαδηλωτές συνεχίζουν τις επιθέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα όπου έκαψαν περιπολικό, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, ωστόσο η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλμπάνα Κότιου δήλωσε ότι η Αλβανία έχει πληρώσει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για το χάος στο παρελθόν.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης ο υπουργός Εσωτερικών ο οποίος είναι αρμόδιος για την Αστυνομία, Έρβιν Ντέμο, σε δηλώσεις του υπονόησε πως η κατάσταση είναι υποκινούμενη από ξένα κέντρα, ότι ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούνιο και τώρα χρησιμοποιούνται ως όχημα οι φοιτητές.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Φέρουν Χότζα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζει ότι αυτές οι σκηνές βλάπτουν την εικόνα της Αλβανίας και εγείρουν αμφιβολίες για την πρόοδο στην ΕΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κερδίζοντας διεθνή εμπιστοσύνη και σεβασμό, ενώ η βία υπονομεύει την αντίληψη της Αλβανίας ως ασφαλή χώρα για τους τουρίστες και τους επενδυτές και σκιάζει την πρόοδο προς την ένταξη στην ΕΕ.