Σε νέα μεγάλη αντικυβερνητική κινητοποίηση βρίσκεται η Αλβανία, με το κέντρο των Τιράνων να γεμίζει το Σάββατο από φοιτητές, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, καλλιτέχνες, εργαζόμενους και υποστηρικτές της αντιπολίτευσης.

Οι σημερινές διαδηλώσεις σηματοδοτούν τη 12η συνεχόμενη ημέρα κινητοποιήσεων, με το βασικό αίτημα μεγάλου μέρους των διαδηλωτών να παραμένει η παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι διοργανωτές ανέμεναν ότι η συμμετοχή στη σημερινή εθνική κινητοποίηση θα ξεπεράσει τους 10.000 ανθρώπους.

Η διαμαρτυρία έχει πλέον ξεπεράσει τα στενά όρια του φοιτητικού κινήματος. Στους δρόμους έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, μετατρέποντας τις κινητοποιήσεις σε μια ευρύτερη έκφραση δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση.

Έκαψαν τα «μαξιλάρια διαλόγου» έξω από το γραφείο του Ράμα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της σημερινής κινητοποίησης σημειώθηκε έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε συμβολικά μαξιλάρια που είχαν τοποθετηθεί εκεί με πρωτοβουλία του Έντι Ράμα, στο πλαίσιο της πρόσκλησής του προς τους φοιτητές για διάλογο.

Οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν για περίπου μιάμιση ώρα έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, πριν κινηθούν προς το Υπουργείο Παιδείας, όπου είχε προγραμματιστεί ξεχωριστή φοιτητική συγκέντρωση.

Το περιστατικό αποτυπώνει το βαθύ χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην κυβέρνηση και ένα σημαντικό τμήμα των διαδηλωτών, οι οποίοι μέχρι στιγμής απορρίπτουν τις προσκλήσεις για συνομιλίες και επιμένουν στις πολιτικές τους απαιτήσεις.

Φοιτητές από όλη τη χώρα στα Τίρανα

Η κινητοποίηση του Σαββάτου έχει πανεθνικό χαρακτήρα.

Φοιτητές από διαφορετικές πόλεις της Αλβανίας οργανώθηκαν προκειμένου να μεταβούν στα Τίρανα και να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση μπροστά από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Στο πλευρό τους έχουν δηλώσει ότι βρίσκονται Καθηγητές Πανεπιστημίων, γιατροί, εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, εκπρόσωποι μικρών επιχειρήσεων, καθώς και Αλβανοί της διασποράς.

Η αξιωματική αντιπολίτευση, μέσω του Δημοκρατικού Κόμματος, κάλεσε επίσης τα μέλη και τους υποστηρικτές της να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις, ενώ εκπρόσωποί της βρέθηκαν από νωρίς έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στους δρόμους

Η αστυνομική παρουσία στα Τίρανα είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή μετά τις σφοδρές συγκρούσεις των προηγούμενων ημερών.

Κοντά στο Υπουργείο Παιδείας έχουν αναπτυχθεί μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων Ταχείας Επέμβασης, ενώ στο σημείο μεταφέρθηκε και όχημα εκτόξευσης νερού.

Οι προηγούμενες ημέρες σημαδεύτηκαν από επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Η αστυνομία έχει χρησιμοποιήσει δακρυγόνα, αύρες και πλαστικές ή ελαστικές σφαίρες, ενώ από την πλευρά ορισμένων διαδηλωτών έχουν εκτοξευθεί πέτρες, φωτοβολίδες, βόμβες μολότοφ και πυροτεχνήματα.

Εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και αστυνομικοί, έχουν τραυματιστεί ή συλληφθεί κατά τη διάρκεια των ταραχών των τελευταίων ημερών.

Τι ζητούν οι φοιτητές

Η νέα φάση των κινητοποιήσεων πήρε ιδιαίτερη δυναμική όταν μαθητές και φοιτητές άρχισαν να συμμετέχουν μαζικά.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους βρίσκονται η μείωση των διδάκτρων, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία, η βελτίωση των πανεπιστημιακών υποδομών και των φοιτητικών εστιών, καθώς και η αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς.

Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες έχουν πλέον αποκτήσει ευρύτερα χαρακτηριστικά.

Στους δρόμους ακούγονται αιτήματα για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, αντιμετώπιση της ανεργίας και της οικονομικής ανασφάλειας, καθώς και αυστηρότερη αντιμετώπιση της διαφθοράς στους κρατικούς θεσμούς.

Για σημαντικό τμήμα των διαδηλωτών, η παραίτηση του Έντι Ράμα έχει μετατραπεί πλέον στο κεντρικό πολιτικό αίτημα.

Από τη «Flamingo Revolution» στη φοιτητική εξέγερση

Οι σημερινές διαδηλώσεις δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά.

Η κοινωνική ένταση στην Αλβανία είχε αρχίσει να αυξάνεται ήδη από την άνοιξη, όταν ξέσπασε το κίνημα που έγινε γνωστό ως «Flamingo Revolution».

Οι πρώτες κινητοποιήσεις αφορούσαν περιβαλλοντικές αντιδράσεις απέναντι σε μεγάλα τουριστικά επενδυτικά σχέδια, μεταξύ των οποίων και το σχεδιαζόμενο πολυτελές θέρετρο στο νησί Σαζάν, το οποίο συνδέεται με επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Το φλαμίνγκο, που συναντάται στις παράκτιες λιμνοθάλασσες της χώρας, μετατράπηκε σε σύμβολο της αντίδρασης απέναντι στην εκμετάλλευση προστατευόμενων περιοχών.

Σταδιακά, όμως, οι περιβαλλοντικές κινητοποιήσεις συναντήθηκαν με τη δυσαρέσκεια των φοιτητών για την Παιδεία και με ευρύτερες κοινωνικές αντιδράσεις για τη διαφθορά, την οικονομία και τις προοπτικές της νέας γενιάς.

Η διαφθορά στο επίκεντρο

Το ζήτημα της διαφθοράς βρίσκεται πλέον στην καρδιά των κινητοποιήσεων.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση της πρώην Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Υποδομών Μπελίντα Μπαλούκου, σε βάρος της οποίας η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος οριστικοποίησε κατηγορίες σχετικές με δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η ίδια έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει τροφοδοτήσει τη συζήτηση γύρω από τη λειτουργία των δημόσιων θεσμών και αποτελεί ένα ακόμη σημείο αναφοράς για τους διαδηλωτές.

Ο Ράμα καλεί σε διάλογο, αλλά αρνείται να παραιτηθεί

Ο Έντι Ράμα έχει επανειλημμένα απορρίψει το αίτημα για παραίτησή του.

Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι η κυβέρνησή του είναι διαθέσιμη για διάλογο με τους φοιτητές και τους ειρηνικούς διαδηλωτές, όχι όμως με όσους συμμετέχουν σε βίαια επεισόδια.

Το Σάββατο αναγνώρισε ότι ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας επιχειρεί να στείλει μήνυμα προς την κυβέρνηση και ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες θα παρουσιαστεί συνολική κυβερνητική απάντηση στις ανησυχίες που εκφράζονται.

Ταυτόχρονα, όμως, προειδοποίησε ότι η κρατική αντίδραση απέναντι στη βία θα είναι επίμονη, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε χαρακτηρίσει τα επεισόδια απειλή για τη δημόσια τάξη και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Παρέμβαση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει αντίδραση και στις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε τη βία, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι και της έκφρασης αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα.

Παράλληλα, κάλεσε τις Αρχές να διασφαλίσουν ότι η αντίδρασή τους θα παραμένει εντός του νόμου και αναλογική, επισημαίνοντας ότι σε μια υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα οι πολιτικές και κοινωνικές διαφωνίες πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαλόγου και ειρηνικών διαδικασιών.

Ένα κίνημα χωρίς ξεκάθαρη ηγεσία

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αλβανικών κινητοποιήσεων είναι ότι μεγάλο μέρος τους δεν διαθέτει ενιαία ηγετική δομή.

Αναλυτές και δημοσιογράφοι στην Αλβανία περιγράφουν ένα αποκεντρωμένο κίνημα νέων ανθρώπων, το οποίο οργανώνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω TikTok, WhatsApp, Telegram και άλλων κοινωνικών δικτύων.

Στο ίδιο κίνημα έχουν συναντηθεί φοιτητές, μαθητές, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές και πολίτες με διαφορετικά κοινωνικά αιτήματα, χωρίς να υπάρχει ένας μοναδικός οργανωτικός φορέας που να εκπροσωπεί το σύνολο των διαδηλωτών.

Αυτό δημιουργεί και ένα ιδιαίτερο πολιτικό αδιέξοδο: η κυβέρνηση δηλώνει ότι επιθυμεί διάλογο, αλλά δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόσωπο ή όργανο με το οποίο θα μπορούσε να διαπραγματευτεί.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται κρίσιμη

Το ερώτημα πλέον είναι εάν η σημερινή πανεθνική κινητοποίηση θα δώσει νέα δυναμική στο κίνημα.

Η συμμετοχή περισσότερων κοινωνικών ομάδων –από φοιτητές και καθηγητές έως γιατρούς, καλλιτέχνες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ανθρώπους της διασποράς– δείχνει ότι η κρίση έχει ξεφύγει από τα όρια μιας αμιγώς φοιτητικής διαμαρτυρίας.

Μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες συνεχών συγκεντρώσεων και αρκετές νύχτες σοβαρών επεισοδίων, τα Τίρανα παραμένουν το επίκεντρο μιας πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης που δεν δείχνει ακόμη να έχει βρει διέξοδο.

Η κυβέρνηση Ράμα επιμένει ότι δεν τίθεται θέμα παραίτησης και ζητά διάλογο, ενώ οι διαδηλωτές που συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν από τα βασικά τους αιτήματα.