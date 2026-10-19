Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στα Τίρανα, διαμαρτυρόμενοι για την κακή κατάσταση των πανεπιστημίων και τα υψηλά δίδακτρα, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά. Ανάμεσα στους φοιτητές όμως, βίντεο κατέγραψε και έναν άντρα που σηκώνει το όπλο του και αρχίζει να πυροβολεί, στον αέρα.

Ο άνδρας, έχει φορέσει στην πλάτη, ως μανδύα την Αλβανική σημαία και περιφέρεται ανάμεσα στους διαδηλωτές, σε κεντρική πλατεία της πόλης των Τιράνων, την στιγμή που γύρω του κάποιοι σηκώνουν τα κινητά τηλέφωνα και τον καταγράφουν.

Άλλοι φώναζαν «μπράβο» κι άλλοι κοίταζαν σαστισμένοι

Ο ίδιος τριγυρνάει για μερικά λεπτά της ώρας, σηκώνοντας την κάνη του όπλου προς τα πάνω και ρίχνοντας πυροβολισμούς ανάμεσα στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Το βίντεο δείχνει μερίδα από τους συγκεντρωμένους να επευφημεί και να φωνάζει «μπράβο», με ορισμένους να κουνούν τις σημαίες τους, αντικρίζοντας το όπλο και άλλους να κοιτάζουν σαστισμένοι το αδιανόητο σκηνικό.

Δείτε το βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας πολλές επικρίσεις, με τους περισσότερους σχολιαστές να επισημαίνουν πόσο επικίνδυνο θα μπορούσε να αποδειχθεί αυτό που έγινε: