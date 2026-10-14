Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το κέντρο των Τιράνων, καθώς οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στην Αλβανία έλαβαν εκρηκτικές διαστάσεις. Η διαμαρτυρία της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου έξω από το υπουργείο Παιδείας σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια, εκτεταμένες υλικές ζημιές και τραυματισμούς, αποτυπώνοντας το έκρυθμο κλίμα που επικρατεί στην αλβανική πρωτεύουσα.

Φλόγες στο Υπουργείο Παιδείας και χημικά στο κέντρο της πόλης

Σύμφωνα με το Euronews Albania, διαδηλωτές πυρπόλησαν εγκαταστάσεις του υπουργείου Παιδείας, με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει την περιοχή, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί το ακριβές μέγεθος των καταστροφών στο εσωτερικό του κτιρίου. Για την απομάκρυνση του πλήθους, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και επιστράτευσαν αντλίες νερού.

Κατά τη διάρκεια των άγριων συμπλοκών, οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, πυροτεχνήματα και σκληρά αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, ενώ ξήλωσαν μεταλλικά κιγκλιδώματα, πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και προκάλεσαν ζημιές σε δημόσιες υποδομές και παρακείμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ο απολογισμός των τραυματιών

Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι τέσσερις διαδηλωτές και ένας αστυνομικός χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη την Τετάρτη. Τρεις από τους τραυματισμένους διαδηλωτές διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Μητέρα Τερέζα». Οι δύο εξ αυτών αποχώρησαν μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ ο τρίτος παρέμεινε για νοσηλεία εκτός κινδύνου. Ο τραυματισμένος αστυνομικός έλαβε επίσης εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, από τα επεισόδια της προηγούμενης ημέρας παρέμεναν στο νοσοκομείο έξι άτομα, εκ των οποίων τρεις διαδηλωτές και τρεις περαστικοί, με έναν από τους πολίτες να οδηγείται στο χειρουργείο.

Το κύμα της φοιτητικής οργής

Οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν την Τρίτη ως διαμαρτυρία για την κατάσταση στην αλβανική εκπαίδευση γρήγορα γιγαντώθηκαν. Φοιτητές από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, τη Νομική και άλλες σχολές των Τιράνων απείχαν από τα μαθήματά τους και πραγματοποίησαν μαζικές πορείες.

Στο πλευρό τους στάθηκαν μαθητές λυκείων, ενώ το κύμα συμπαράστασης εξαπλώθηκε και σε άλλες πόλεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Πανεπιστημίου της Σκόδρας, όπου οι φοιτητές προχώρησαν σε αποχή, καταγγέλλοντας παράλληλα την αστυνομική καταστολή των προηγούμενων ημερών, η οποία πλέον αποτελεί κεντρικό αίτημα των διαμαρτυριών.

Μπαράζ συλλήψεων και διώξεις

Η αστυνομία των Τιράνων προχώρησε σε 16 συλλήψεις και στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος 49 ακόμη ατόμων για τα επεισόδια της Τρίτης. Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή των αρχών, ομάδες κουκουλοφόρων επιτέθηκαν με πέτρες και βόμβες μολότοφ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό έξι αστυνομικών.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, τοποθετούμενος σε κυβερνητική συνεδρίαση, επιχείρησε να διαχωρίσει τους διαδηλωτές από τα έκτροπα, δηλώνοντας ότι όσοι καταφεύγουν σε βίαιες ενέργειες δεν φέρουν τη φοιτητική ιδιότητα. Οι έρευνες για τα συμβάντα βρίσκονται σε εξέλιξη υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Τιράνων.

Διεθνείς ανησυχίες και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η κλιμάκωση της βίας προκάλεσε την άμεση αντίδραση της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία, η οποία وجهισε έκκληση για αυτοσυγκράτηση και από τις δύο πλευρές. Η ΕΕ υπενθύμισε ότι τα δικαιώματα της συνάθροισης και της έκφρασης είναι θεμελιώδη και πρέπει να ασκούνται ειρηνικά.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις καταγγελίες που αφορούν υπέρμετρη χρήση αστυνομικής βίας σε βάρος διαδηλωτών και δημοσιογράφων, ζητώντας την πλήρη διερεύνησή τους και τονίζοντας πως ο εποικοδομητικός διάλογος αποτελεί τη μόνη διέξοδο από την κρίση.