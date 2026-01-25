Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Χιλιάδες Αλβανοί κατέβηκαν ξανά το Σάββατο 24/1, στους δρόμους των Τιράνων σε μια μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση.

Opposition protests in Tirana, Albania, against Edi Rama’s corrupt and autocratic government. pic.twitter.com/oMBKXcJ2aY — Ina Zhupa (@InaZhupa) January 25, 2026

Η κινητοποίηση πυροδοτήθηκε από την πρόσφατη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Υποδομών και Ενέργειας, Μπελίντα Μπαλούκου, κατηγορούμενης για υποθέσεις διαφθοράς που σχετίζονται με μεγάλα δημόσια έργα.

Η συγκέντρωση, με επίκεντρο τα κυβερνητικά κτίρια της πρωτεύουσας, γρήγορα πήρε πιο ριζοσπαστική τροπή, όταν οι διαδηλωτές, με συνθήματα κατά του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και της κυβέρνησής του, επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον χώρο του γραφείου του. Ορισμένοι εξ αυτών εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ και πυροτεχνήματα προς το γραφείο του Ράμα, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας.

Tensions erupt during an anti-government protest in Albania as clashes break out between demonstrators and security forces in the capital Tirana pic.twitter.com/RpcrL08yvf — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 25, 2026

Η αστυνομία απάντησε με ρίψεις δακρυγόνων και χρήση αντλιών νερού για να διαλύσει το πλήθος, ενώ σχημάτισε οδοφράγματα γύρω από βασικά κρατικά κτίρια προκειμένου να αποτρέψει περαιτέρω προσπάθειες να προσεγγιστούν οι εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με αναφορές, αρκετοί αστυνομικοί υπέστησαν ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Το κύμα οργής στο στην Αλβανία, έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες καθώς οι εισαγγελικές αρχές, μέσω της ειδικής υπηρεσίας κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (SPAK), ζητούν από το κοινοβούλιο να άρει την κοινοβουλευτική ασυλία της Μπαλούκου ώστε να μπορεί να συλληφθεί και να δικαστεί επίσημα.

Μάλιστα, στο παρελθόν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε τεθεί προσωρινά εκτός καθηκόντων με δικαστική απόφαση, μέχρι που το Συνταγματικό Δικαστήριο κατέστησε προσωρινά άκυρη αυτή την αναστολή.

Η ίδια η Μπαλούκου απορρίπτει όλες τις κατηγορίες, μιλώντας για «υποβολιμαία επιθέσεις, μισές αλήθειες και ψέματα», και δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τη Δικαιοσύνη, επιμένοντας ότι δεν έχει παρανομήσει.

Η διαδήλωση του Σαββάτου ήταν τουλάχιστον η δεύτερη μεγάλη κινητοποίηση των τελευταίων εβδομάδων και έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντιδράσεων που ξεκίνησαν ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου, όταν είχαν προηγηθεί διαδηλώσεις και συγκρούσεις με τις αρχές με παρόμοια αιτήματα κατά της κυβέρνησης Ράμα και υπέρ των πρόωρων εκλογών.

Με πληροφορίες από: Balkan Web