Νέα ένταση δημιουργήθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (20/10) έξω από το υπουργείο Παιδείας στα Τίρανα της Αλβανίας, όταν οι διαδηλωτές έφτασαν εκεί μετά το πρωθυπουργικό Γραφείο, έχοντας στο πλευρό τους ως ασπίδα πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτικούς.

Η έντονη παρουσία της αστυνομίας έξω από το υπουργείο πυροδότησε αντιδράσεις και ξεκίνησε πετροπόλεμος και ρίψεις δακρυγόνων και νερού για να διαλυθούν οι συγκεντρωμένοι.

Ωστόσο λίγη ώρα αργότερα οι φοιτητές επέστρεψαν με πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι για μια ακόμη φορά αντέδρασαν με δακρυγόνα και ρίψεις νερού. Οι διαδηλωτές έφυγαν και κατευθύνονται πάλι προς την κεντρική πλατεία και το πρωθυπουργικό Γραφείο.

Police spared not even the professors, firing tear gas & blast water cannons at them during the protest at the Ministry of Education. Yet, police continued terrorizing Albanian teenagers, stopping them in the streets without cause & conducting searches under psychological terror. https://t.co/hKrJpQ9uCP — Tirana Report (@Tirana_Report) October 20, 2026

Οι φοιτητές, που βρίσκονται για 8η ημέρα σε κινητοποιήσεις και διεκδικούν επίλυση των οικονομικών δυσκολιών τους, των προβλημάτων με τις πανεπιστημιακές υποδομές, του ζητήματος της στέγασης, αλλά παράλληλα διαμαρτύρονται και για το αβέβαιο μέλλον τους λόγω της διαφθοράς, εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις διαμαρτυρίες.

Ζωντανή εικόνα από τα Τίρανα

Στο πλευρό τους από το πρωί βρίσκεται και το Συνδικάτο των εκπαιδευτικών. Ο επικεφαλής του Συνδικάτου, λέκτορας Sandër Kovaçi, κατά την ομιλία του στους συγκεντρωμένους, δήλωσε ότι υποστηρίζει τα αιτήματα των φοιτητών και ότι θα βρίσκεται στην πλατεία κάθε μέρα στις 10:00.

«Υποστηρίζουμε τους φοιτητές μας. Συγκεντρωνόμαστε εδώ κάθε μέρα στις 10:00, ώστε να μπορούμε να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους φοιτητές κάθε μέρα. Αυτό θα συμβαίνει όσο είναι απαραίτητο. Κάθε μέρα στις 10:00 θα βρισκόμαστε μπροστά από το Πολυτεχνείο των Τιράνων», είπε μεταξύ άλλων.

In a historic move, overcoming the fear for their jobs, Tirana professors protest today against police violence against the youth. They support the demand for PM Rama’s resignation. But before the march could even begin, police had already used violence against the youth #Albania https://t.co/wBTxQPSZST — Tirana Report (@Tirana_Report) October 20, 2026

Professors in Tirana have stepped out of their classrooms and into the streets, standing shoulder to shoulder with students in a historic week-long protest. For the first time, educators are demanding Prime Minister Edi Rama step down—echoing the rising call for change in Albania.🇦🇱 #mestudentet https://t.co/MHgXVfZPi6 — 🇦🇱 🦅 (@Alb_Patriot) October 20, 2026

Απειλεί μαθητές και γονείς ο Ράμα

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, φαίνεται να σκληραίνει την στάση του και να διαμηνύει πως γονείς και μαθητές, ότι θα λογοδοτήσουν για τις καταστροφές και την βία, ενώ προειδοποίησε για μέτρα κατά των διαδηλωτών, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μείωσης του ορίου ποινικής ευθύνης σε νέους κάτω των 16 ετών.

Ο Ράμα δήλωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την προετοιμασία μιας δέσμης μέτρων όχι μόνο ποινικού, αλλά και διοικητικού χαρακτήρα, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όποιος βλάπτει δημόσια και ιδιωτική περιουσία θα πρέπει να πληρώσει.

🟠#Internacional Albania anunció nuevas medidas ante las protestas en Tirana, con recompensas de 2.500 euros para cada policía desplegado, la retirada de becas y educación gratuita a estudiantes violentos y el cobro a las familias de los daños causados por menores. 🇦🇱 #Albania #Tirana #Protestas #Policia #NoticiasEcuantena #Internacionales #Estudiantes #Recompensas #Medidas #EdiRama #Seguridad #Europa #Disturbios #Becas — Radio Ecuantena (@ecuantena) October 20, 2026

Προαναγγέλλει γιγαντιαία αύξηση του μισθού των αστυνομικών

Παράλληλα ο Έντι Ράμα, όχι μόνο αρνείται να παραιτηθεί, υπό την πίεση των γεγονότων των τελευταίων ημερών, αλλά ανακοίνωσε νέα μέτρα ως απάντηση στις διαδηλώσεις στα Τίρανα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν γιγαντιαία αύξηση στις χρηματικές αμοιβές για κάθε αστυνομικό που αναπτύσσεται στο πεδίο οι οποίες θα ανέλθουν στα 2.500 ευρώ, την ανάκληση υποτροφιών και της δωρεάν φοίτησης για φοιτητές που εμπλέκονται σε βίαιες ενέργειες, καθώς και την επιβολή οικονομικής ευθύνης στις οικογένειες για τις ζημιές που προκαλούνται από ανηλίκους.

Ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας και πολιτικός αντίπαλος του Ράμα, Ιλίρ Μέτα, από την φυλακή όπου κρατείται κατηγορούμενος για διαφθορά, με ανάρτηση του στηρίζει τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς για την δυνατή φωνή τους.

«Η διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών αποτελεί μια εξαιρετική επίδειξη κοινωνικής συνείδησης στο υψηλότερο επίπεδο! Ευχαριστούμε θερμά για το θάρρος, την αξιοπρέπεια και τη δυνατή φωνή των εκπαιδευτικών στην υπεράσπιση της Παιδείας, ενάντια στην άδειασμα των αμφιθεάτρων και τη δραματική μείωση του πληθυσμού της Αλβανίας από νέους. Ας στηρίξουμε εκπαιδευτικούς, μαθητές λυκείου, νέους και όλα τα παιδιά της Αλβανίας για μια ποιοτική και αξιοπρεπή εκπαίδευση, για μια προοδευτική πατρίδα μορφωμένων ανθρώπων. ΧΩΡΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΒΑΝΙΑ!»

Λόγω των ταραχών στην αλβανική πρωτεύουσα αναβάλλεται ο Μαραθώνιος των Τιράνων, ο οποίος είχε προγραμματιστεί το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την αναβολή της αθλητικής εκδήλωσης για τις 14 και 15 Νοεμβρίου.