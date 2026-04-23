Σοκ προκαλεί βίντεο που δείχνει έναν 14χρονο στη Νέα Υόρκη να σηκώνει μια 16χρονη στον αέρα και να τη ρίχνει με δύναμη στο έδαφος και αμέσως μετά να την πατά με μανία στο κεφάλι. Η ανήλικη κοπέλα αρνήθηκε να του δώσει τον αριθμό του τηλεφώνου της. Το βίντεο κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προκαλεί ανατριχίλα.

«Θα σε σπάσω στο ξύλο αυτή τη στιγμή»

Στο ανατριχιαστικό βίντεο φαίνεται ο 14χρονος να μιλά στην 15χρονη στο ανατολικό Χάρλεμ, στη συμβολή της οδού 107 με την 3η Λεωφόρο την περασμένη Δευτέρα, μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post.

«Θα σε σπάσω στο ξύλο αυτή τη στιγμή», λέει ο 14χρονος, ενώ εμποδίζει την έφηβη να περάσει τη διάβαση πεζών όταν ένας από τους φίλους του τον προτρέπει να «το κάνει». «Στάσου ακριβώς εδώ», την διατάζει, δείχνοντας το έδαφος στα πόδια του. Προσπαθεί να τον παρακάμψει, αλλά εκείνος απλώνει το χέρι του και την σπρώχνει πίσω. «Φύγε από μπροστά μου, μ…», του λέει, γυρίζοντας την πλάτη της.

Τη σήκωσε στον αέρα, την πέταξε στο έδαφος και την πάτησε στο κεφάλι.

Ο 14χρονος άρπαξε την 15χρονη, την σήκωσε στον αέρα και την έριξε με δύναμη στο έδαφος. Το ανήλικο κορίτσι βρισκόταν πια πεσμένο στο έδαφος, αλλά ο ίδιος, συνέχισε να βιαιοπραγεί πατώντας την άτυχη κοπέλα στο κεφάλι και αμέσως μετά έφυγε από το σημείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 15χρονη υπέστη διάσειση και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Χάρλεμ, όπου η κατάστασή της κρίθηκε σταθερή.

Ο δράστης συνελήφθη με την κατηγορία της βιαιοπραγίας και οδηγείται στο δικαστήριο.

Πηγή: New York Post