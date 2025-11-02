Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς αναμένεται να παραδώσει απόψε τις σορούς ακόμη τριών Ισραηλινών ομήρων.

Η παράδοση αναμένεται να γίνει στις 8 το βράδυ.

Πρόκειται για μια κίνηση στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, η οποία προβλέπει ανταλλαγές σορών.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ δήλωσαν ότι «οι σοροί τριών Ισραηλινών αιχμαλώτων στρατιωτών, που βρέθηκαν νωρίτερα σήμερα σε μία από τις σήραγγες της νότιας Λωρίδας της Γάζας”, θα παραδοθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής “κρατουμένων”».

