Τίτλους τέλους σε μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις εξαφάνισης παιδιού στην Ευρώπη φαίνεται πως βάζει η αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου, ενημερώνοντας επίσημα τη μητέρα του μικρού Μπεν Νίνταμ ότι σταματά πλέον την ενεργή εμπλοκή της στις έρευνες, 35 χρόνια μετά την εξαφάνιση του 21 μηνών παιδιού από την Κω, στις 24 Ιουλίου 1991.

Η Κέρι Νίνταμ, που εδώ και δεκαετίες ζει ανάμεσα στην ελπίδα και την απόγνωση, πληροφορήθηκε από την αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ότι δεν θεωρεί πλέον εαυτόν αρμόδιο για τη συνέχιση της έρευνας, επικαλούμενη περιορισμούς πόρων και χρόνου.

Από εδώ και στο εξής, οποιαδήποτε εξέλιξη θα εξαρτάται αποκλειστικά από τις ελληνικές αρχές.

«Η Ελληνική Αστυνομία ήθελε να κλείσει η υπόθεση»

Η ίδια δεν έκρυψε τη συντριβή και την οργή της. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής The Sun, δήλωσε πως πρόκειται για «καταστροφικά νέα», προσθέτοντας ότι αισθάνεται πως η ελληνική αστυνομία επιθυμούσε διαχρονικά απλώς να κλείσει ο φάκελος της υπόθεσης.

«Για σχεδόν 35 χρόνια αγωνιζόμαστε καθημερινά ώστε ο Μπεν να μην ξεχαστεί ποτέ. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμη στοιχεία και δρόμοι που δεν έχουν διερευνηθεί. Αυτό μοιάζει με ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ υποστήριξε ότι παραμένει διαθέσιμη να βοηθήσει σε περίπτωση νέων στοιχείων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η κύρια ευθύνη περνά πλέον στις ελληνικές αρχές. Σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι, μετά από 35 χρόνια, «οι διαδικασίες πρέπει να επαναξιολογούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διαθέσιμοι πόροι χρησιμοποιούνται κατάλληλα».

Η εξαφάνιση του μικρού Μπεν στην Κω

Η υπόθεση του μικρού Μπεν συγκλόνισε τη Βρετανία στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η Κέρι είχε μετακομίσει στην Κω μαζί με τον γιο της, αναζητώντας μια νέα αρχή κοντά στους γονείς της που είχαν ήδη εγκατασταθεί στο νησί. Την ημέρα της εξαφάνισης, εργαζόταν σε ξενοδοχείο, ενώ ο μικρός βρισκόταν με τους παππούδες του σε αγρόκτημα που ανακαίνιζαν.

Το παιδί έπαιζε μέσα και έξω από το σπίτι, μέχρι που περίπου στις 2:30 το μεσημέρι διαπιστώθηκε ότι είχε εξαφανιστεί χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος.

Αρχικά, η οικογένεια πίστεψε πως ίσως τον είχε πάρει μαζί του ο θείος του, Στίβεν, που εργαζόταν σε άλλο σημείο του οικοπέδου. Όταν όμως τον βρήκαν μόνο του, άρχισε ο πανικός.

Για δεκαετίες, η μητέρα του επέμενε πως ο Μπεν ήταν ζωντανός και πιθανότατα είχε πέσει θύμα κυκλώματος παιδικής διακίνησης.

Η υπόθεση γέννησε αμέτρητες θεωρίες, χιλιάδες αναφορές και δεκάδες φερόμενες «εμφανίσεις» του παιδιού σε διάφορες χώρες.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι βρετανικές αρχές έδειχναν να προσανατολίζονται όλο και περισσότερο στη λεγόμενη «θεωρία του εκσκαφέα».

Σύμφωνα με αυτή, ο μικρός Μπεν σκοτώθηκε κατά λάθος από εκσκαφέα που εκτελούσε εργασίες κοντά στο αγρόκτημα και στη συνέχεια θάφτηκε κρυφά.

Η θεωρία ενισχύθηκε το 2015 όταν ανώνυμος μάρτυρας υποστήριξε ότι ο χειριστής του εκσκαφέα, Κωνσταντίνος Μπάρκας, του είχε εκμυστηρευθεί λίγο πριν πεθάνει ότι ευθυνόταν για τον θάνατο του παιδιού και είχε θάψει το σώμα.

Ακολούθησαν εκτεταμένες ανασκαφές στην Κω, χωρίς όμως να βρεθούν ανθρώπινα λείψανα.

Βρετανικά μέσα υπενθυμίζουν ότι η υπόθεση είχε μετατραπεί επί χρόνια σε μία από τις μεγαλύτερες και ακριβότερες έρευνες εξαφάνισης παιδιού στη Βρετανία, με το Υπουργείο Εσωτερικών να εγκρίνει επιπλέον χρηματοδότηση εκατοντάδων χιλιάδων λιρών για τη συνέχιση των ερευνών στην Κω.

Η έρευνα, πάντως, δεν έμεινε χωρίς σκιές. Το 2016, η βρετανική αστυνομία αναγκάστηκε να ανακαλέσει ανώτερο αξιωματικό από την Κω μετά από αποκαλύψεις ότι μέλη της ομάδας ερευνών συμμετείχαν σε πολύωρη κατανάλωση αλκοόλ λίγες ώρες μετά την έναρξη νέας επιχείρησης αναζήτησης του Μπεν.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη πολιτική και κοινωνική κριτική στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρά τις επίσημες εκτιμήσεις ότι ο Μπεν πιθανότατα πέθανε την ημέρα της εξαφάνισής του, η μητέρα του δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά απαντήσεις.

Μόλις πριν από λίγους μήνες, οι βρετανικές αρχές εξέταζαν έναν νέο ισχυρισμό ενός άνδρα που πίστευε ότι ίσως ήταν ο αγνοούμενος Μπεν, με διαδικασία DNA να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε το ρεπορτάζ της «Ζούγκλας» το 2012 με τις τότε έρευνες στο νησί της Κω ΕΔΩ