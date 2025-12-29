Η χρονιά που φεύγει, το 2025, αφήνει πίσω του ιστορικές στιγμές, που αποτυπώθηκαν σε φωτογραφικά στιγμιότυπα που συγκλόνισαν τον πλανήτη. Μερικές από τις εμβληματικές φωτογραφίες του επιλέξαμε και παρουσιάζουμε μέσα από τις συλλογές των διεθνών πρακτορείων που τις κατέγραψαν και τις ανέδειξαν παράλληλα ως «φωτογραφίες της χρονιάς» για όλο τον κόσμο.

1. Το ανθρώπινο καραβάνι στη Γάζα

2. Πλήγμα ρωσικού πυραύλου σε συγκρότημα κατοικιών στην Πόλταβα της Ουκρανίας

3. Ο ελεύθερος αλεξιπτωτιστής στην Αριζόνα, με φόντο τον ήλιο

4. Αρκούδα στην πόρτα εγκαταλελειμένης αποθήκης στη Ρωσία

5. Απόγνωση από την τεράστια πυρκαγιά σε συγκρότημα από ουρανοξύστες στον Χονγκ Κονγκ

6. Πλημμύρες από τον φονικό τυφώνα στην Ινδονησία

7. Κατεστραμμένη παγόδα στη Μιανμάρ, μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, που σκότωσε πάνω από 3.000 ανθρώπους

8. Διαδηλωτής με φορεσιά Δερβίση στην Κωνσταντινούπολη αντιμετωπίζει την αστυνομία

Reuters

9. Ρομποτικό χέρι στο Πεκίνο, ως παραλλαγή της «Δημιουργίας του Αδάμ» από την Κάπελα Σιξτίνα.

Pedro Pardo/AFP

10. H κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό

11. Μία ηρωική διάσωση προβάτου κατά την πυρκαγιά στην Πάτρα