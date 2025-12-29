Η χρονιά που φεύγει, το 2025, αφήνει πίσω του ιστορικές στιγμές, που αποτυπώθηκαν σε φωτογραφικά στιγμιότυπα που συγκλόνισαν τον πλανήτη. Μερικές από τις εμβληματικές φωτογραφίες του επιλέξαμε και παρουσιάζουμε μέσα από τις συλλογές των διεθνών πρακτορείων που τις κατέγραψαν και τις ανέδειξαν παράλληλα ως «φωτογραφίες της χρονιάς» για όλο τον κόσμο.

1. Το ανθρώπινο καραβάνι στη Γάζα

Χιλιάδες απελπισμένοι άνθρωποι εκδιώχθηκαν από τον πολύπαθο θήλακα [Ramadan Abed/Reuters]

2. Πλήγμα ρωσικού πυραύλου σε συγκρότημα κατοικιών στην Πόλταβα της Ουκρανίας

Μάχη στα ερείπια για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων [Sofiia Gatilova/Reuters]

3. Ο ελεύθερος αλεξιπτωτιστής στην Αριζόνα, με φόντο τον ήλιο

Η πτώση του Ικάρου από τον Andrew McCarthy

4. Αρκούδα στην πόρτα εγκαταλελειμένης αποθήκης στη Ρωσία

Πολική αρκούδα αναπαύεται στην είσοδο παλιάς απόθήκης στην Τσουκότκα της Ρωσίας [Vadim Makhorov/AP Photo]

5. Απόγνωση από την τεράστια πυρκαγιά σε συγκρότημα από ουρανοξύστες στον Χονγκ Κονγκ

Hong Kong, China, November 26, 2025. [Tyrone Siu/Reuters]

6. Πλημμύρες από τον φονικό τυφώνα στην Ινδονησία

Τεράστιες περιοχές χάθηκαν κάτω από τα νερά [Binsar Bakkara/AP Photo]

7. Κατεστραμμένη παγόδα στη Μιανμάρ, μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, που σκότωσε πάνω από 3.000 ανθρώπους

Πηγή εικόνας: Reuters

8. Διαδηλωτής με φορεσιά Δερβίση στην Κωνσταντινούπολη αντιμετωπίζει την αστυνομία

Reuters

9. Ρομποτικό χέρι στο Πεκίνο, ως παραλλαγή της «Δημιουργίας του Αδάμ» από την Κάπελα Σιξτίνα.

Pedro Pardo/AFP

10. H κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον Πάπα των Φτωχών, στις 26 Απριλίου 2025. [Yara Nardi/Reuters]

11. Μία ηρωική διάσωση προβάτου κατά την πυρκαγιά στην Πάτρα

Ένας άνδρας σε μοτοσικλέτα σώζει ένα πρόβατο σε μια χειρονομία ανθρωπιάς την ώρα της τραγωδίας. Thanassis Stavrakis/AP

