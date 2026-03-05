Καταιγισμός ιρανικών πυραύλων και drones, πλήττει από το απόγευμα το Άμπου Ντάμπι. Η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων βάλλεται από αέρος, όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε στα ακόλουθα αποκλειστικά βίντεο της «Ζούγκλας».

Δεκάδες κάτοικοι του Άμπου Ντάμπι, της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανέφεραν πως άκουσαν σήμερα μια σειρά ισχυρών εκρήξεων, με τις Αρχές να διευκρινίζουν πως η αεράμυνα απάντησε σε μια «πυραυλική απειλή» την έκτη ημέρα των αντιποίνων του Ιράν στον Κόλπο.

«Τα συστήματα αεράμυνας απαντούν αυτήν τη στιγμή σε μια πυραυλική απειλή», είπε η εθνική Αρχή διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών σε ένα δελτίο Τύπου που ανήρτησε στο Χ.

Κάτοικοι του Άμπου Ντάμπι έκαναν λόγο για ένα «σφοδρό σφυροκόπημα» και ισχυρές εκρήξεις, από τα ιρανικά πλήγματα.

Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανταποκρίνεται στις εισερχόμενες απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Σε μια σύντομη δήλωση, το Υπουργείο προσθέτει ότι «οι ήχοι που ακούγονται σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας και της αναχαίτισης drones και πυρομαχικών από μαχητικά αεροσκάφη».