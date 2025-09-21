Το Αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τις μισές από τις πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο Δευτέρα (22/9), από αυτό.

Τα προβλήματα με το σύστημα τσεκ-ιν που οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε προχθές, Παρασκευή, δεν έχουν επιλυθεί, ανακοινώθηκε από την εταιρεία που εξασφαλίζει τη λειτουργία του Αεροδρομίου.

Εκπρόσωπος του Αεροδρομίου δήλωσε πως η Collins Aerospace, η πάροχος του συστήματος καταγραφής και ελέγχου των επιβατών, δεν έχει ακόμα παραδώσει μια ασφαλή επικαιροποιημένη εκδοχή του λογισμικού που είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του Αεροδρομίου.