Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφτασε στη βάση του Σαν Ντιέγκο χθες, Πέμπτη έπειτα από περισσότερους από 10 μήνες στη θάλασσα. Για 322 συνεχόμενες ημέρες έμειναν στην θάλασσα οι ναύτες του, όπως γνωρίζουμε όλοι σε άθλιες συνθήκες, με τουλάχιστον οκτώ εξ αυτών να επιχειρούν να βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Η εικόνα όμως που τους περίμενε στη βάση του Σαν Ντιέγκο, αντάμειψε τους κόπους τους. Οι οικογένειες, οι φίλοι και τα παιδιά τους με πανό και λουλούδια στα χέρια τους περίμεναν στο λιμάνι ζητωκραυγάζοντας.

Βίντεο από την επιστροφή του αεροπλανοφόρο στις ΗΠΑ:

Η επιστροφή του USS Abraham Lincoln σημαδεύτηκε από μια ενθουσιώδη υποδοχή και συγκινητικές επανενώσεις. Οι ναύτες στέκονταν στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου καθώς αυτό πλησίαζε στον κόλπο του Σαν Ντιέγκο, όπου οικογένειες συγκεντρώθηκαν στην αποβάθρα και περίμεναν υπομονετικά να τους αγκαλιάσουν.

Το πολεμικό ναυτικό ανέφερε ότι 122 μέλη του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την αεροπορική πτέρυγα του αεροπλανοφόρου, ήταν πατέρες που συναντούσαν τα μωρά τους για πρώτη φορά.

Εικόνες από την επιστροφή των ναυτών στις ΗΠΑ:

Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης και οι απόπειρες αυτοκτονίας

Μέλη των οικογενειών όσων επέβαιναν στο πλοίο είχαν εκφράσει ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης, με αναφορές για ελλείψεις προμηθειών, μόλυνση του νερού και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Ναυτικού, Χουνγκ Κάο αποκάλυψε σε επιστολή του προς τη γερουσιαστή της Νέας Υόρκης Κίρστεν Τζίλιμπραντ, ότι οκτώ μέλη του πληρώματος είχαν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν από την αρχή του ταξιδιού.

Στην επιστολή, ο κ. Κάο απάντησε στις ανησυχίες της κ. Τζίλιμπραντ ότι οι συνθήκες και οι προμήθειες στο πλοίο, δυναμικότητας 5.000 ατόμων, ήταν «σοβαρές και επιδεινούμενες». Ένα τέτοιο ταξίδι συνήθως διαρκεί έξι έως επτά μήνες και περιλαμβάνει τακτικές στάσεις. Κάτι που δεν έγινε στην περίπτωση του USS Abraham Lincoln.

«Η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου δεν ήταν αρκετά μεγάλη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε προηγουμένως τον αντίκτυπο της παραμονής στη θάλασσα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, επιμένοντας ότι η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου δεν ήταν «ούτε κατά διάνοια αρκετά μεγάλη», όταν ρωτήθηκε αν τη θεωρεί υπερβολική.

Το USS Abraham Lincoln είχε αναχωρήσει από τις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Η ανάπτυξη αρχικά ήταν να ολοκληρωθεί τον Μάιο, αλλά παρατάθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν τον Φεβρουάριο. Το πλοίο είχε κάνει στάση στην Ταϊλάνδη και το Γκουάμ προτού κατευθυνθεί προς την Καλιφόρνια, αφού αντικαταστάθηκε από το USS George Washington.

Η συνολική ανάπτυξη 322 ημερών του USS Abraham Lincoln ήταν λίγο μικρότερη από την ανάπτυξη 326 ημερών του πληρώματος στο USS Gerald R Ford, το οποίο επέστρεψε στην πατρίδα του τον Μάιο.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ έφτασε στο πλοίο για να απονείμει στο πλήρωμα την Προεδρική Εύφημο Μνεία Μονάδας, την ύψιστη τιμή που μπορεί να λάβει μια μονάδα, η οποία συνήθως προορίζεται για σημαντικά επιτεύγματα σε μάχη.

Ο κ. Χέγκσεθ είπε στο πλήρωμα ότι «αυτό που κάνει τον αμερικανικό στρατό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και όλους αυτούς τους ναύτες να ξεχωρίζουν, είναι ότι προσαρμόζεστε, είστε ανθεκτικοί και ξεπερνάτε τις δυσκολίες – και παρ’ όλα αυτά φέρνετε εις πέρας την αποστολή».