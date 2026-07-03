Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle αποχώρησε από τη Μέση Ανατολή, όπου βρισκόταν λόγω των πολεμικών συγκρούσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και βάζει πλώρη για τη βάση του στο λιμάνι της Τουλόν, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο Γάλλος πρόεδρος εξήγησε ότι η επιστροφή του αεροπλανοφόρου αποφασίστηκε λόγω της «ευνοϊκής εξέλιξης» που σημειώθηκε, δηλαδή της επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Παρά την αποχώρηση του Charles De Gaulle, το οποίο πλέει ήδη στα νερά της Μεσογείου, η Γαλλία διατηρεί ισχυρή παρουσία στην περιοχή. Όπως διευκρίνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, «τα μέσα αποναρκοθέτησης και τα πλοία συνοδείας τους παραμένουν ανεπτυγμένα και έτοιμα να παρέμβουν, μαζί με τους εταίρους μας».

Συγκεκριμένα, τα γαλλικά ναυτικά μέσα που παραμένουν σε ετοιμότητα είναι δύο ναρκαλιευτικά, που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν στο πλαίσιο μιας διεθνούς επιχείρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όπως είχε προτείνει το Παρίσι, τα οποία συνοδεύονται από δύο φρεγάτες και ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας.