Στη Μέση Ανατολή καταφθάνει το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush (CVN-77), όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για αυτήν την περιοχή (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Το αεροπλανοφόρο George Bush «πλέει στον Ινδικό Ωκεανό, εντός της ζώνης ευθύνης της U.S. Central Command», τονίζεται σε ενημέρωση στο X.

Δείτε την ανάρτηση της CENTCOM

Σημειώνεται ότι το USS George H.W. Bush (CVN-77), είναι το τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ που αναπτύσσεται στη Μέση Ανατολή, καθώς είχαν το προηγούμενο διάστημα είχαν καταφθάσει τα USS Gerald R. Ford (CVN-78) και USS Abraham Lincoln (CVN-72).

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #CENTCOM #George Bush #αεροπλανοφόρο #ΗΠΑ #Μέση Ανατολή