Στη Μέση Ανατολή καταφθάνει το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush (CVN-77), όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για αυτήν την περιοχή (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Το αεροπλανοφόρο George Bush «πλέει στον Ινδικό Ωκεανό, εντός της ζώνης ευθύνης της U.S. Central Command», τονίζεται σε ενημέρωση στο X.

23 أبريل/ نيسان، تبحر حاملة الطائرات من طراز نيميتز، يو أس أس جورج إتش. دبليو. بوش (CVN 77)، في المحيط الهندي ضمن منطقة مسؤولية #القيادة_المركزية_الأمريكية . pic.twitter.com/11568AgAJS — U.S. Central Command – Arabic (@CENTCOMArabic) April 23, 2026

Σημειώνεται ότι το USS George H.W. Bush (CVN-77), είναι το τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ που αναπτύσσεται στη Μέση Ανατολή, καθώς είχαν το προηγούμενο διάστημα είχαν καταφθάσει τα USS Gerald R. Ford (CVN-78) και USS Abraham Lincoln (CVN-72).