Αυστραλιανό δικαστήριο ζήτησε σήμερα από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας (ABC) να καταβάλει επιπλέον αποζημίωση σε ραδιοφωνική παραγωγό, την οποία απέλυσε εξαιτίας μίας ανάρτησής της, αναφορικά με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Το ABC είχε απολύσει τον Δεκέμβριο του 2023 τη ραδιοφωνική παραγωγό Αντουανέτ Λατούφ, λόγω των πολιτικών της απόψεων, μετά την παρέμβαση φιλοϊσραηλινών ομάδων. Αιτία; η αναδημοσίευση από τη δημοσιογράφο στον λογαριασμό της στο Instagram, βίντεο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) για τον πόλεμο στη Γάζα, με το σχόλιο «Το HRW καταγγέλλει τη χρήση του λιμού ως όπλο πολέμου».

Justice Rangiah in his own words in Lattouf v ABC penalty decision. The broadcaster has been ordered to pay $150,000. I was previously awarded $70,000 for hurt and distress. ABC has spent in excess of $2 million on legal fees. The real cost to Aunty is immeasurable. pic.twitter.com/ICE0exOGbZ — Antoinette Lattouf (@antoinette_news) September 24, 2025



Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ντάριλ Ράνγκια επιδίκασε σήμερα (24/09) αποζημίωση 84.000 ευρώ στη Λατούφ, στην οποία το ABC κατέβαλε ήδη περίπου 39.000 ευρώ τον Ιούνιο. Η νέα αποζημίωση πρέπει να δοθεί στη δημοσιογράφο μέσα σε διάστημα 28 ημερών, με τον δικαστή να εξηγεί ότι την επιδίκασε προκειμένου να διασφαλίσει ότι «το ABC πήρε το μάθημά του».

Εξάλλου το ABC έχει ζητήσει δημοσίως συγνώμη από τη Λατούφ, τονίζοντας ότι απογοήτευσε τόσο τους εργαζόμενούς του όσο και το κοινό. «Το ABC απογοήτευσε πολύ το αυστραλιανό κοινό όταν πρόδωσε τα δικαιώματα της εργαζόμενής του, προκειμένου να κατευνάσει ένα λόμπι», σχολίασε ο Ράνγκια.

What a disgraceful waste of public money this has been. She had a contract for a week! How lucky is ⁦@1116sen⁩ that ⁦@plalor⁩ didn’t take similar action when he was sacked for reposting a human rights watch tweet! May have sent them broke… https://t.co/FZTXWgclhD — Malcolm Conn (@malcolmconn) September 24, 2025



«Δεν έχει σημασία η ποινή, δεν ήταν ποτέ ζήτημα χρημάτων για εμένα, αλλά ζήτημα ευθύνης και αξιοπιστίας των πληροφοριών που μας παρέχει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικό μας φορέας», έγραψε χθες, Τρίτη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Λατούφ. Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του ABC Χιου Μαρκς απάντησε ότι «λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας την υπόθεση, πρέπει να είμαστε καλύτεροι».