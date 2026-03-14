Το Air Force One, γνωστό και ως «ιπτάμενος Λευκός Οίκος», όπως το αποκαλούσαν παλαιότερα, είναι το αεροσκάφος που μεταφέρει εδώ και δεκαετίες τους Αμερικανούς προέδρους στους προορισμούς τους σε όλον τον πλανήτη. Η εξωτερική του εμφάνιση εντυπωσιάζει. Πώς είναι όμως από μέσα;

Ο εντυπωσιακός «ιπτάμενος Λευκός Οίκος»

Το Air Force One αποτελείται από τρεις ορόφους που φτάνουν το ύψος ενός κτηρίου έξι ορόφων. Στον πρώτο όροφο βρίσκονται η προεδρική σουίτα, μια κρεβατοκάμαρα και ένα προσωπικό μπάνιο.

Στην άλλη άκρη βρίσκονται γραφεία για το προσωπικό και ένα μεγάλο ιατρείο, όπου ένας ιατρός είναι ανά πάσα στιγμή να προσφέρει τις υπηρεσίες του, σε όποιον το χρειαστεί. Υπάρχουν δυο κουζίνες, οι οποίες μπορούν να ετοιμάσουν πάρα πολλά γεύματα, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα ακόμα και 100 άτομα.

Το Air Force One έχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας με καύσιμα στον αέρα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να πετά για μέρες χωρίς να χρειάζεται να προσγειωθεί μόνο για αυτόν τον το λόγο.

