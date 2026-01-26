Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφτασε στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των ΗΠΑ ενισχύει έτσι την παρουσία του στην περιοχή σε μια περίοδο μεγάλων εντάσεων με το Ιράν.

Ωστόσο, προς το παρόν το αεροπλανοφόρο δεν είναι απαραίτητα στην τελική του θέση για τυχόν στρατιωτική επίθεση εναντίον της Τεχεράνης.

BREAKING: USS Abraham Lincoln aircraft carrier accompanied by destroyers has arrived in the Middle East and is now within striking range of Iran. pic.twitter.com/uMHwMQ8JNZ — Current Report (@Currentreport1) January 25, 2026

Σημειώνεται ότι η δύναμη κρούσης περιλαμβάνει συνήθως καταδρομικά με κατευθυνόμενα βλήματα, αντιπυραυλικά πολεμικά πλοία και ανθυποβρυχιακά αντιτορπιλικά ή φρεγάτες.

Την ίδια στιγμή το Ιράν αναμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοινώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου, του εδάφους ή των υδάτων τους σε εχθρικές στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν.