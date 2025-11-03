Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη συνταγματικότητα της κράτησης του επισκέπτη φιλοπαλαιστίνιου Βρετανού δημοσιογράφου Σάμι Χαμντί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Βρετανοτυνήσιος σχολιαστής και δημοσιογράφος συνελήφθη από τις αρχές μετανάστευσης των ΗΠΑ στην Καλιφόρνια τον περασμένο μήνα καθώς ταξίδευε στη Βόρεια Αμερική σε μια ομιλία του εξηγώντας τον γενοκτονικό πόλεμο του ισραηλινού καθεστώτος και τις φρικαλεότητες κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με μια νομική ομάδα υπεράσπισης, το ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ έθεσε «σοβαρά ερωτήματα» σχετικά με τη νομιμότητα των πρακτόρων των ΗΠΑ που κρατούν τον φιλοπαλαιστίνιο δημοσιογράφο. Το δικαστήριο εμπόδισε την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας από το να μεταφέρει τον Χαμντί από την Καλιφόρνια, σύμφωνα με το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων (CAIR).

Το CAIR είπε ότι το δικαστήριο αναγνώρισε ότι οι δικηγόροι του Χαμντί «έθεσαν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το εάν η κράτηση του ήταν αντεκδίκηση στην ελευθερία του λόγου βάσει της Πρώτης Τροποποίησης». Περιέγραψε την απόφαση του δικαστηρίου ως «ένα σημαντικό πρώτο βήμα» στη νομική διαδικασία της υπόθεσης του Χαμντί.

Η ομάδα υπεράσπισης περιέγραψε την κράτηση του Χαμντί ως αντίποινα για την κριτική του στο ισραηλινό καθεστώς. Κατήγγειλε την κίνηση των πρακτόρων του ICE ως αντισυνταγματική, αποκαλώντας την «απαγωγή» ενός αθώου ανθρώπου.

«Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι αυτή η υπόθεση εγείρει σοβαρές συνταγματικές ανησυχίες και ενήργησε για να διασφαλίσει ότι ο Σάμι δεν μπορεί να απομακρυνθεί αθόρυβα από τους δικηγόρους του», δήλωσε ο Χουσάμ Αϊλόους, εκτελεστικός διευθυντής του τμήματος του CAIR στη Νότια Καλιφόρνια.

Καθώς η υπόθεση προχωρά, ο Αϊλόους πρόσθεσε, «Ο αγώνας συνεχίζεται για την ελευθερία του και για την προστασία της ελευθερίας του λόγου για όλους».

Η παράνομη κράτηση του επικριτή της γενοκτονίας του ισραηλινού καθεστώτος στη Γάζα έχει πυροδοτήσει δικαστική μάχη, με τους δικηγόρους του να υποβάλλουν έκτακτες αιτήσεις κατά της κράτησής του.

Βρετανοί βουλευτές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου απαιτούν από την κυβέρνησή τους να λάβει μέτρα.

Ο Χαμντί συνελήφθη στις 26 Οκτωβρίου στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο από πράκτορες του ICE. Εν αγνοία του, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ του είχε ανακαλέσει τη βίζα δύο ημέρες νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας ομιλιών του στη Βόρεια Αμερική, φιλο-ισραηλινές ομάδες τον είχαν βάλει στο στόχαστρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις απόψεις του υπέρ της Παλαιστίνης.

Παράγοντες επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά των μουσουλμάνων και υπέρ Ισραηλινών ξεκίνησαν μια εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον του, ενισχύοντας την πίεση στους Αμερικανούς αξιωματούχους να σταματήσουν την περιοδεία ομιλίας του.

Η σύζυγος του Χαμντί, Σουμάγια, δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε «απαχθεί» λόγω της υπεράσπισης του των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Νωρίτερα, η οικογένεια του Χαμντί ανέφερε ότι ο 35χρονος δημοσιογράφος υπέφερε από έντονους πόνους στην αριστερή πλευρά ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Αργότερα έλαβε επί τόπου θεραπεία από γιατρούς.

Τον Απρίλιο, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) ανέφερε ότι περισσότεροι από 3.000 φοιτητές είχαν συλληφθεί στις ΗΠΑ το 2024 επειδή διαμαρτυρήθηκαν κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Το ισραηλινό καθεστώς ξεκίνησε τον γενοκτονικό πόλεμο στην πολιορκημένη περιοχή τον Οκτώβριο του 2023, σκοτώνοντας τουλάχιστον 68.527 Παλαιστίνιους στη Γάζα σε περισσότερα από δύο χρόνια επιθέσεων, βομβαρδισμών και σφαγών, με χιλιάδες άλλους που πιστεύεται ότι αγνοούνται κάτω από τα ερείπια ή βρίσκονται σε περιοχές που τα συνεργεία διάσωσης δεν μπορούν να φτάσουν εν μέσω εκτεταμένων καταστροφών και συνεχούς κινδύνου.

Οι τοπικές παλαιστινιακές αρχές λένε ότι πάνω από τα δύο τρίτα των συνολικών θανάτων στη Γάζα ήταν γυναίκες και παιδιά, τα οποία σκοτώθηκαν συχνότερα με τις οικογένειές τους σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.