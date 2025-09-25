Σύμφωνα με την Washington Post, ο Υπουργός Άμυνας, των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ κάλεσε ξαφνικά εκατοντάδες από τους ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους της Αμερικής σε μια κλειστή συνάντηση σε μια βάση του Σώματος Πεζοναυτών στη Βιρτζίνια.

Όπως αναφέρεται στην WP, η συνάντηση αυτή θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, ενώ ο Υπουργός δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει καμία εξήγηση ή αιτιολόγηση, για τον λόγο της συνάντησης αυτής.

Η εντολή, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, αφορά όλους τους αξιωματικούς με βαθμό Ταξίαρχου και άνω ή τον αντίστοιχο του Ναυτικού που κατέχουν θέσεις διοίκησης, μαζί με τους ανώτερους υπαξιωματικούς τους. Συνήθως, οι αξιωματικοί αυτοί έχουν υπό τις εντολές τους εκατοντάδες ή και χιλιάδες στρατιώτες.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως ακόμη και οι ανώτατοι στρατηγοί και το προσωπικό τους φέρεται πως δεν γνωρίζουν τον σκοπό της συνάντησης.

Η WP αναφέρει πως η εντολή στάλθηκε σε όλους τους ανώτατους στρατιωτικούς ηγέτες παγκοσμίως.

Σημειώνεται πως περίπου 800 στρατηγοί και ναύαρχοι υπηρετούν στις ΗΠΑ και εκτός χώρας.

Σε σχετική ανακοίνωση σήμερα, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε ότι ο Χέγκσεθ «θα απευθυνθεί στους ανώτερους στρατιωτικούς του ηγέτες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», χωρίς να δώσει όμως περαιτέρω λεπτομέρειες.