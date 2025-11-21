Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η αμερικανική πρόταση Ειρήνης για την Ουκρανία που διέρρευσε στο Nexta, αποκαλύπτει λεπτομερώς τους όρους ενός αμερικανικού σχεδίου τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Το έγγραφο περιλαμβάνει εδαφικές, στρατιωτικές, οικονομικές και ενεργειακές διατάξεις – μεταξύ αυτών μια ισότιμη κατανομή ρεύματος από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, δεσμεύσεις της Μόσχας ότι δεν θα επιτεθεί στο Κίεβο, και σύσταση ενός νέου «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό τον Ντόναλντ Τραμπ με παράλληλη άρση κυρώσεων προς τη Ρωσία.

Η πρόταση που διέρρευσε

Το σχέδιο, όπως αποκαλύπτεται, περιλαμβάνει:

Εδαφικά και ασφάλεια

Η Κριμαία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ θα θεωρούνται de facto ενσωματωμένα στη Ρωσία.

Οι περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια θα κρατηθούν σε «παγωμένη» κατάσταση, χωρίς αλλαγές στα σύνορα.

Θα συσταθεί διάλογος ασφαλείας ΗΠΑ–ΝΑΤΟ–Ρωσίας με ομάδα εργασίας για κοινές πρωτοβουλίες.

Η Μόσχα θα υπογράψει δέσμευση μη επίθεσης έναντι της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Οικονομικά: ανάκαμψη και χρηματοδότηση

Διευρύνονται επενδύσεις στην Ουκρανία μέσω πακέτων ΗΠΑ και ΕΕ.

$100 δισ. από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα διοχετευτούν στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, με τις ΗΠΑ να απαιτούν το 50% των ωφελειών.

Η ΕΕ συνεισφέρει επιπλέον $100 δισ.

Δημιουργείται ειδικό Ταμείο Ανάπτυξης για υποδομές, τεχνολογία και πόρους.

Περαιτέρω κεφάλαια από άλλα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα κατευθυνθούν σε κοινές επενδύσεις ΗΠΑ–Ρωσίας.

Ρωσία και κυρώσεις

Το σχέδιο προβλέπει σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ως ανταμοιβή για συμμόρφωση.

Η Ρωσία επανέρχεται στο G8.

Εγγυημένες οικονομικές συνεργασίες ΗΠΑ–Ρωσίας στον τομέα ενέργειας, μεταφορών κλπ.

Ενέργεια και Ζαπορίζια

Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Η παραγόμενη ενέργεια θα μοιράζεται 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Επιπλέον, θα υποστηριχθεί η αποκατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου της Ουκρανίας με αμερικανική βοήθεια.

Πλαίσιο εφαρμογής

Η συμφωνία καθίστανται δεσμευτική.

Η επίβλεψη θα ασκείται από ένα νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την ηγεσία του Τραμπ.

Οποιεσδήποτε παραβιάσεις οδηγούν σε αυτόματες αντι-κυρώσεις.

Με την υπογραφή, θα θεσπιστεί άμεσα εκεχειρία, και τα στρατεύματα θα υποχωρήσουν σε συμφωνημένες γραμμές.

Πλεονεκτήματα και δεσμεύσεις για κάθε πλευρά

Υποχρεώσεις Ουκρανίας

Κατοχύρωση εκτός ΝΑΤΟ — θα θεσπιστεί στο σύνταγμα.

Δραστικός περιορισμός των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς δυνατότητα διατήρησης πυρηνικού οπλοστασίου.

Ασφαλιστικές εγγυήσεις από ΗΠΑ υπό όρους.

Εδαφικές αποδοχές

Αναγνώριση Κριμαίας, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ ως ρωσικά.

Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια διατηρούνται ως παγωμένες ζώνες.

Δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης υπό ρωστικό έλεγχο.

Δεσμεύσεις Ρωσίας

Νόμιμη δέσμευση για μη επίθεση.

Επιστροφή στη διεθνή σκηνή — G8, διεθνή οικονομική συμμετοχή.

Σταδιακή κατάργηση κυρώσεων.

Οφέλη για το Κίεβο

$200 δισ. συνολικές επενδύσεις, με $100 δισ. από δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια.

Επαναλειτουργία της Ζαπορίζια με μοιραία χρήση ενέργειας.

Διεθνή έργα υποδομής μέσω Ταμείου Ανάπτυξης.

Ανταλλαγή κρατουμένων και επανόρθωση στην ανασυγκρότηση.

Εκλογές 100 ημέρες μετά την υπογραφή.

Πλήρης αμνηστία για πολεμικές ενέργειες.

Νεότερες εξελίξεις και αντιδράσεις

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στο σχέδιο, παρά τις έντονες αντιθέσεις εντός και εκτός Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο υποβάθμισε τις πληροφορίες, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν καινούργιες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες επί του παρόντος πέρα από εκείνες που ήδη είχαν συμφωνηθεί.

Τα ΜΜΕ αναφέρουν ότι το σχέδιο είναι πιο ευνοϊκό για τη Ρωσία, ενσωματώνοντας όρους που θα υποχρεώσουν την Ουκρανία σε μεγάλες υποχωρήσεις, μεταξύ των οποίων παραίτηση εδάφους και μείωση στρατευμάτων.

Ζελένσκι: «Ζητάμε μια αξιοπρεπή ειρηνευτική συμφωνία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντησή του στο Κίεβο με τον Αμερικανό υπουργό Στρατού Ντάνιελ Ντρίσκολ, ο οποίος του παρουσίασε το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, υπογράμμισε ότι η χώρα του επιδιώκει μια λύση που δεν θα πλήττει την αξιοπρέπειά της.

Σε μήνυμά του προς τους πολίτες, το οποίο μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης 20/11, ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε:

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη και θα κάνει τα πάντα ώστε κανείς στον κόσμο να μην μπορεί να πει ότι καταλύουμε τη διπλωματία. Το νούμερο ένα καθήκον για όλους είναι μια εποικοδομητική διπλωματική διαδικασία με την Αμερική και όλους τους εταίρους μας».

The American side presented points of a plan to end the war—their vision. I outlined our key principles. We agreed that our teams will work on the points to ensure it’s all genuine. We’re geared up for clear and honest work—Ukraine, the U.S., our European and global partners. pic.twitter.com/DscaCBg4vW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2025

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι το Κίεβο ζητά μια συμφωνία που δεν θα θέτει υπό αμφισβήτηση την κρατική υπόσταση της χώρας του, λέγοντας:

«Μια αξιοπρεπή ειρηνευτική συμφωνία, στους όρους της οποίας θα γίνονται σεβαστές η ανεξαρτησία μας, η εθνική μας κυριαρχία και η αξιοπρέπεια του ουκρανικού λαού».

Αιφνιδιασμένη η Ευρώπη

Στάση επιφυλακτικότητας απέναντι στο αμερικανικό σχέδιο, τηρεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνοντας ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αν δεν διασφαλίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να διεκδικούν μια θέση στο διπλωματικό τραπέζι. Παράλληλα, οι Βρυξέλλες ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία, προωθώντας σχέδιο για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ευρώπη.

«Επιδοκιμάζουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά η Ευρώπη είναι ο κύριος υποστηρικτής της Ουκρανίας και, φυσικά, διακυβεύεται η ασφάλεια της Ευρώπης. Επομένως, αναμένουμε να μας συμβουλευτούν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Οποιοδήποτε σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα χρειαστεί την υποστήριξη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων για να λειτουργήσει, δήλωσε την Πέμπτη η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας.

«Αυτό που εμείς ως Ευρωπαίοι υποστηρίζαμε πάντα είναι η διαρκής και δίκαιη ειρήνη και χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια για την επίτευξή της. Φυσικά, για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται τη συμμετοχή Ουκρανών και Ευρωπαίων», δήλωσε η Κάλλας στους δημοσιογράφους προσερχόμενη στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.